Wimbledon: Sonego vola al terzo turno, affronterà Nadal. Sinner domani contro Isner

La quarta giornata del torneo di Tennis più prestigioso al mondo ha regalato un grande spettacolo a tutti gli appassionati di questo sport. Wimbledon da domani entrerà ancora di più nel vivo e i nostri azzurri saranno ancora protagonisti. La brutta notizia di oggi è il terzo caso di Covid-19 dall'inizio del torneo, dopo Cilic e Berrettini infatti è stato costretto al ritiro anche Bautista Agut. Sonego vince e raggiunge Sinner al terzo turno. Avanti Kyrgios e Tsitsipas, che si troveranno in uno spettacolare sedicesimo di finale, fuori invece Shapovalov.





GRANDE PRESTAZIONE DI SONEGO, ORA ARRIVA NADAL

Per la seconda volta consecutiva Lorenzo Sonego avanza al terzo turno del torneo di Wimbledon. Il tennista italiano ha raggiunto un traguardo importante grazie alla vittoria contro il francese Hugo Gaston, numero 66 della classifica mondiale: 7-6, 6-4, 6-4 il punteggio finale in due ore e 30 minuti di gioco. Lorenzo è stato bravo a mantenere sempre alta la concentrazione, senza troppi errori e concedendo veramente poco all'avversario che invece ha giocato con troppi alti e bassi. Sonego, dopo un primo set durato più di un'ora e super combattuto, ha preso in mano la partita nei successivi due set: praticamente perfetto nei turni di servizio e molto bravo nel gioco a rete. Anche i numeri testimoniano la grande partita dell'azzurro, che ha infatti chiuso il match con il 77% di punti vinti con la prima e solo il 29% di punti concessi al servizio. L'anno scorso Lorenzo affrontò il campione svizzero Federer al terzo turno, mente quest'anno dovrà vedersela contro il tennista più in forma del circuito, ovvero Rafael Nadal.





SINNER INCONTRA IL "GIGANTE" ISNER

Domani toccherà a Jannik Sinner rappresentare l'Italia a Wimbledon, l'altoatesino vuole fortemente la vittoria per entrare per la prima volta in carriera nel tabellone degli ottavi di finale di questo torneo. Jannik, numero13 del ranking e 10 del seeding, sfiderà John Isner, il "gigante" americano, con cui servirà sicuramente qualcosa in più per portare a casa la partita. Uno pari il bilancio dei precedenti tra l’altoatesino ed il 37enne gigante (208 centimetri) di Greensboro, North Carolina: l’americano si è imposto in tre set al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati nel 2021, l’azzurro si è preso la rivincita in due set nel round robin di Coppa Davis sempre lo scorso anno.