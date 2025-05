X Factor 10, Silvia Fortes: "Non volevo lo scontro con Loomy"

La cantante del gruppo di Manuel Agnelli eliminata allo scontro finale

Una voce che piaceva a tutti eppure contro Loomy Silvia Fortes non ce l'ha fatta e ha dovuto dire arrivederci al suo capogruppo Manuel Agnelli e anche a X Factor 10. La cantante ammette che non avrebbe voluto avere Loomy contro: “Anche perché seppur diversi noi due, siamo entrambi due cose belle e non possiamo essere messi al confronto”. Silvia sta già progettando un disco di canzoni assieme ad un progetto di immagine e artistico completo.

Sei arrivata a X Factor dopo esperienze non facili...

Verissimo! Venivo da un incontro musicale sbagliato con le ossa rotte. Ho partecipato tutti gli anni a X Factor per le selezioni ma è sempre andata male. Per fortuna che mi hanno presa proprio ora, in questo momento della mia vita.



Perché?

Perché mi mette alla prova su diverse prospettive.



Hai viaggiato molto tra Milano, Londra e Los Angeles, cosa ti porti dietro da questa esperienza?

Viaggiare mette alla prova la tua capacità di adattamento e andare in un posto nuovo mi ha consentito di rafforzare il mio spirito di adattamento. Cosa che mi ha aiutato anche nella musica.



Chi vincerà X Factor?

Spero Manuel Agnelli!!! Chiunque della sua squadra merita di vincere.

