X Factor 2021: RTL 102.5 è la radio ufficiale. Da giovedì 28 ottobre tutti i live in diretta radiofonica

RTL 102.5 si conferma anche quest’anno la radio di X Factor. La radio più ascoltata in Italia consolida la collaborazione con SKY nella ricerca di un nuovo talento musicale. Anche per l’edizione 2021 di X Factor, RTL 102.5 ha seguito tutte le fasi dello show che giovedì 28 ottobre su Sky, NOW passerà alla fase dei live (alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, in streaming su NOW e in simulcast su TV8; il mercoledì successivo al primo on air, saranno poi proposti in prima serata su TV8).

RTL 102.5 trasmetterà in diretta radio tutte le puntate dei live e farà vivere attraverso i nostri inviati, Matteo Campese e Laura Ghislandi, le storie, le speranze, i sogni e le emozioni di tutti i concorrenti. In studio a Milano ci saranno Gigio D’Ambrosio e Francesca Cheyenne.

Appuntamento tutti i giovedì su RTL 102.5 al 36 del Digitale Terrestre, al 736 di Sky e in streaming su RTL 102.5 Play.

Paola Di Benedetto, speaker di RTL 102.5, sarà invece la conduttrice di Hot Factor.

RTL 102.5 seguirà live #XF2021 anche sui propri canali social, con aggiornamenti e curiosità dal backstage grazie alla postazione social situata all’interno del teatro.

Subito dopo la messa in onda della prima puntata, a partire dalla mezzanotte di venerdì 29 ottobre e per 24 ore, i New Hit di RTL 102.5 saranno tutti i brani originali dei 12 concorrenti di X Factor 2021 e saranno presentati in diretta su RTL 102.5 dagli stessi protagonisti dello show.