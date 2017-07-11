X Factor: ecco le categorie dei quattro giudici

A Livorno per i Bootcamp assegnati cinque concorrenti a testa ora si passa agli Home Visit e alla stretta finale

A Livorno si sono tenute le registrazioni per la fase Bootcamp di X Factor dopo le selezioni delle Audizioni. Per l'undicesima edizione già le prime novità. Le sedie disponibili per ogni giudice sono cinque e non più sei. Quindi la scelta è stata ancora più sofferta. Assegnate ufficialmente le categorie. A Fedez va la categoria Under Uomini, a Levante invece le Under Donne, per Mara Maionchi gli Over e a Manuel Agnelli i Gruppi. A settembre su Sky Uno parte la nuova avventura del talent show con le Audizioni. RTL 102.5 è media partner di X Factor.





Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti