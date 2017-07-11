X Factor, ecco le categorie dei quattro giudici

X Factor: ecco le categorie dei quattro giudici

Redazione Web

11 luglio 2017, ore 13:00
agg. 18 luglio 2017, ore 12:55

A Livorno per i Bootcamp assegnati cinque concorrenti a testa ora si passa agli Home Visit e alla stretta finale

A Livorno si sono tenute le registrazioni per la fase Bootcamp di X Factor dopo le selezioni delle Audizioni. Per l'undicesima edizione già le prime novità. Le sedie disponibili per ogni giudice sono cinque e non più sei. Quindi la scelta è stata ancora più sofferta. Assegnate ufficialmente le categorie. A Fedez va la categoria Under Uomini, a Levante invece le Under Donne, per Mara Maionchi gli Over e a Manuel Agnelli i Gruppi. A settembre su Sky Uno parte la nuova avventura del talent show con le Audizioni. RTL 102.5 è media partner di X Factor. 


Elezioni politiche 2018, lunghe e pirotecniche

Elezioni politiche 2018, lunghe e pirotecniche

Il punto sulla politica di Garrincha

X Factor 11, finalissima con Tiziano Ferro ed Ed Sheeran

X Factor 11, finalissima con Tiziano Ferro ed Ed Sheeran

1 milione 141 mila spettatori medi per la semifinale con il 4,6% di share e picchi del 6% su Sky Uno

Enrico Nigiotti, Dedico X Factor a me stesso

Enrico Nigiotti, Dedico X Factor a me stesso

Il cantautore si racconta a RTL.it