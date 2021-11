X Factor Live 2021, quarta serata densa di emozioni,

I due eliminati questa volta sono stati Versailles e i Mutonia. .Gli ospiti del quarto live sono legati a Gomorra, che parte venerdì sera con la sua stagione finale. Sono Bloody Vinil- Young Miles,J Lord Shari. Hanno proposto Testamento (la resa dei conti)”. Lo show di Sky prodotto da Fremantle, ha distribuito ancora vibrazioni ed emozioni davvero intense al teatro Repower. Dopo i primi 3 Live Show, la situazione tra i quattro roster appariva ancora equilibrata: due scelte a testa per Emma, con Le Endrigo e gIANMARIA; Hell Raton, con Baltimora e Versailles; e Mika, con Fellow e Nika Paris. Manuel Agnelli poteva contare ancora sul terzetto iniziale, potendo schierare Bengala Fire, Erio e Mutonia.





LA PRIMA MANCHE CON I BRANI ORIGINALI

Inizio serrato con i brani originali già sentiti dei nove concorrenti, una performance ininterrotta, sottolineata dalle messe in scena di Laccio e Shake del Modulo Project. Baltimora ha fatto riascoltare “Altro”, i Bengala Fire “Valencia”, Erio “Amore Vero”, Fellow con “Fire”, gIANMARIA “I Suicidi”; e ancora Le Endrigo hanno riproposto “Cose più grandi di te”, i Mutonia “Rebel”, Nika Paris “Tranquille (Mon coeur)” e Versailles “Truman Show”. Tra una manche e l'altra, per la prima volta a X Factor un duetto quasi ovvio, ma mai visto. Ludovico Tersigni ha introdotto, con la giusta estasi, Emma e Mika, seduti accanto nella platea dei giudici, per una esibizione memorabile sul palco, con "Anna e Marco" un omaggio a Lucio Dalla. Al termine il primo eliminato, che è stato determinato esclusivamente dal voto da casa, è stato Versailles riducendo ad una unità, Baltimora, il roster di Hell Raton.









LE SCELTE DELLE COVER

Per il proprio roster, Emma ha assegnato “Malamente – Cap 1: Augurio” di Rosalía a Le Endrigo, messi alla prova sul flamenco pop del pezzo del 2018 , e “Stella di mare” di Lucio Dalla a gIANMARIA, che ne ha modificato le strofe con la sua sensibilità. Per i propri cantanti, Hell Raton ha scelto “Un uomo che ti ama” di Lucio Battisti per Baltimora, brano di riarrangiato in chiave “electro” , e aveva scelto “Cercami”, uno dei pezzi più amati nella discografia di Renato Zero, per Versailles, che però si è fermato alla giostra. Nel roster di Manuel Agnelli, “Evil” degli Interpol è il brano indicato per i Bengala Fire, a Erio, che ha aperto la seconda parte dello show ha affidato “London Calling” dei The Clash infine, con “Gigantic” dei Pixies, ecco i Mutonia. Mika ha assegnato “Anche Fragile” di Elisa a Fellow, alle prese per la prima volta con un brano da cantare in italiano e “Dernière danse”, hit datato 2013 di Indila a Nika Paris. Prima della conclusione della seconda votazione c'è stato il momento dedicato a "Gomorra". Il secondo eliminato è stato, dopo la scelta dei giudici tra Erio e Mutonia, duello tutto targato Manuel Agnelli , il gruppo dei Mutonia.





FINALE SEMPRE PIU' CALDO CON HOT FACTOR

Puntata numero quattro conclusa, con la discussione tra i giudici, moderata e accesa nello stesso tempo da Paola Di Benedetto di Rtl 102.5, radio partner ufficiale del talent