Zelensky non ha inviato alcuna lettera a Trump, fa sapere Kiev

Nessuna lettera di Zelensky è stata inviata a Donald Trump per sostenere che l’Ucraina è pronta a discutere la pace e a firmare l’accordo per consegnare agli Usa lo sfruttamento delle terre rare nel suo Paese. Il portavoce del leader di Kiev ha smentito la notizia diffusa dal Capo della Bianca, in occasione del discorso sullo stato dell’Unione tenuto ieri sera davanti al Congresso, secondo cui il presidente ucraino avrebbe mandato una missiva a Washington per aprire alle richieste del Tycoon. Il post in questione, ha precisato la stessa fonte, è quello pubblicato sui social, in cui il leader ucraino scriveva che l'incontro nello Studio Ovale non era andato come previsto e che l'Ucraina non vuole una guerra senza fine. “Vogliamo tutti un futuro sicuro per il nostro popolo. Non un cessate il fuoco temporaneo, ma la fine della guerra una volta per tutte''. E’ questo il contenuto di un nuovo messaggio pubblicato nel primo pomeriggio da Zelensly, dopo un colloquio telefonico con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. ''Con i nostri sforzi coordinati e la leadership degli Stati Uniti, questo è del tutto realizzabile'', ha concluso il presidente ucraino.





La posizione di Mosca

Trump riprenderà le forniture di armi a Kiev se l'accordo sui minerali andrà in porto, ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev. "Parlando al Congresso degli Stati Uniti, il presidente Donald Trump ha osservato con soddisfazione di aver già ricevuto una lettera di pentimento dal capo 'punito' del regime di Kiev sulla sua disponibilità a colloqui di pace sotto la guida degli Stati Uniti e la firma di un accordo sulle terre rare vincolate. Ciò significa che non appena verrà firmato, è probabile che le forniture di armi degli Stati Uniti riprenderanno”. Queste, nel dettaglio, le dichiarazioni di Dmitry Medvedev diffuse nelle scorse ore. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha ricordato che in Ucraina resta in vigore una legge che vieta in ogni caso di avviare negoziati con la Russia. “Per ora, il divieto legale al presidente ucraino di tenere colloqui con la parte russa rimane in vigore'', ha detto Peskov incontrando la stampa. '





Notizie contrastanti poi la conferma

Gli Stati Uniti hanno interrotto la condivisione di informazioni di intelligence con l’Ucraina in una mossa che potrebbe seriamente ostacolare la capacità dell'esercito di colpire le forze russe. Lo scrive il Financial Times. Kiev immediatamente precisa: ”Ad oggi gli Stati Uniti continuano a condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina”. Alla fine il direttore della Cia, John Ratcliffe, conferma: " Abbiamo effettivamente sospeso la condivisione di informazioni di intelligence con Kiev.





L’Europa studia la situazione

"Si sta prendendo in considerazione, dinanzi alle tensioni internazionali, una missione del presidente francese Emmanuel Macron a Washington, insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky e al premier britannico Keir Starmer”. Così si è espressa nel primo pomeriggio la portavoce del governo francese, Sophie Primas, al termine del consiglio dei ministri.