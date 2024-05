: Tennis, Internazionali BNL d'Italia, magiche Errani e Paolini, Swiatek inafferrabile, Zverev e Jarry conquistano la finale

SINGOLARE MASCHILE

La grande rivelazione degli Internazionali BNL d'Italia, Alejandro Tabilo esce di scena, sconfitto contro Alexander Zverev. Per il cileno era la prima semifinale in carriera in un torneo Masters1000. Il tedesco ha ottenuto il pass per la sua terza finale al Foro Italico, aggiungendo questa esperienza alle due precedenti del 2017e del 2018. Un cammino non semplice quello di Zverev verso la finale. Il primo set contro Tabilo è stato un incubo per il tedesco, durato meno di mezz'ora, durante il quale il cileno sembrava praticamente infallibile. Tabilo, con il suo stile di gioco aggressivo, ha messo in seria difficoltà Zverev. Il tedesco, però, dopo aver preso le misure del suo avversario, ha iniziato la sua rimonta, cambiando strategia e disinnescando il gioco del cileno. La chiave del successo di Zverev è stata anche la costanza del suo servizio, che è diventato sempre più efficace col passare dei game. Dopo essersi fermato tre volte in semifinale quest'anno, all'Australian Open, a Los Cabos e a Miami, Zverev avrà finalmente l'opportunità di conquistare il suo primo titolo del 2024. In caso di vittoria, scalzerà Daniil Medvedev dal quarto posto nel ranking mondiale. Tuttavia, la vittoria di Zverev è stata frutto non solo di pazienza, ma anche di fatica e intelligenza. Tabilo, dal canto suo, ha mostrato un livello di gioco impressionante, con un 80% di punti vinti sulla prima di servizio. Il cileno, che a Roma aveva già battuto Novak Djokovic e arrivava in semifinale senza aver perso un set, ha dimostrato di essere un giocatore in crescita. La sua prestazione gli ha garantito un best ranking di n.25 del mondo. In finale Zverev se la vedrà contro Nicolas Jarry. Il cileno ha battuto, dopo un match durissimo, lo statunitense Tommy Paul in 3 set per 6-3, 6-7 e 6-3. Una partita estenuante per Jarry che, dopo essere partito molto bene nel primo set e aver chiuso sull'1 a 0, si è fatto rimontare nel secondo, quando Paul ha cominciato a mettere in seria difficoltà il tennista sudamericano, vincendo il secondo set al tie-break. Nel terzo set, Paul ha provato ad aggredire Jarry con i suoi colpi, ma alla fine è stato il tennista cileno a chiudere il terzo set per 6-3 e a conquistare la finale degli Internazionali BNL d'Italia.





DOPPIO FEMMINILE

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato l’ingresso in finale agli Internazionali BNL d’Italia. In semifinale, le due azzurre hanno dominato le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk, con un punteggio netto di 6-1, 6-2, in un’ora esatta di gioco. Le americane non sono mai riuscite a entrare davvero in partita. Così, a dieci anni dall'ultima volta, c'è di nuovo una coppia tutta italiana all’ultimo atto del torneo. Per Sara Errani e Jasmine Paolini, questa è la quarta finale in coppia della carriera. Domenica, Errani e Paolini si giocheranno il titolo contro la statunitense Coco Gauff e la neozelandese Erin Routliffe, che hanno battuto i 2 set le tenniste cinesi Xinyu Wang e Saisai Zheng per 6-2 e, al secondo set, al tie-break per 7-6 (7-3).