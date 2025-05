10 anni senza Pino Daniele ma la ricerca continua e dal passato potrebbero emergere nuovi inediti dopo "Again"

La malinconia per il decennale della morte di Pino Daniele, avvenuta il 4 gennaio 2015, è solo temperata dalla notizia che ci sono ancora suoi inediti da ascoltare. A novembre è uscito Again, un brano registrato nel 2009, chitarra acustica e voce, una dimensione che quasi riassume il suo arco esistenziale di artista che tutti i giorni, ogni giorno per tutta la vita, dedicava ore allo studio dello strumento e della musica. I figli, che curano la sua straordinaria eredità musicale, hanno assicurato che c'è ancora molto materiale da ascoltare come a dire che dal passato emergerà ancora qualche sorpresa che riaccenderà la passione per un artista che proprio quest'anno il 19 marzo, avrebbe compiuto 70 anni e che, come avviene solo per i grandi, è una presenza costante nella musica d'oggi.

LA RIVOLUZIONE DI PINO

Già, Pino Daniele sembra non essersene mai andato, perché è stato un rivoluzionario che con le sue composizioni ha cambiato le regole della canzone rendendo universale il grande suono del Mediterraneo. Napoli è una città che ha un suo suono che prescinde dai mille suoni che l'attraversano: Pino si è nutrito di quei suoni e ha seguito tutte le possibili connessioni che portano all'America del jazz e del blues e del soul, all'Africa, al mondo arabo, alla musica colta in una sintesi formidabile e mai ascoltata prima nella canzone popolare italiana.

Grazie a lui il Neapolitan Sound è diventato universale: dagli Showmen di Mario Musella (il nero a metà) a Napoli Centrale, dal Progressive del primo Alan Sorrenti e degli Osanna, dal jazz alla grande tradizione della canzone napoletana tutto si è fuso in una musica che sapeva essere esplosiva, come i concerti della Superband, ma anche piena di malinconia.