100 anni di Mastroianni, una serie di eventi celebrano il grande attore

“Marcello, com here!”

Oggi, giovedì 26 settembre, Marcello Mastroianni avrebbe compiuto cent’anni esatti e la Casa del Cinema ospiterà una serie di eventi per celebrare il mito del pluripremiato attore, nell’ambito della retrospettiva “Viva Marcello” in programma fino al prossimo 31 ottobre.

Sulla data di nascita del grande attore c’è in realtà un aneddoto interessante: infatti Mastroianni è nato il 26 settembre ma all’anagrafe è stato registrato due giorni dopo, il 28. Quindi potrà capitare che in rete troviate entrambe le date che accreditano la nascita dell’attore e che, entrambe sono giuste.





VIVA MARCELLO

Tanti eventi per un anniversario molto importante. Il primo appuntamento si terrà alle ore 17 quando l’attrice Chiara Mastroianni, figlia di Marcello e Catherine Deneuve, introdurrà la proiezione di Marcello mio di Christophe Honoré. Nel film, presentato al Festival di Cannes 2024, Chiara decide di far rivivere suo padre attraverso se stessa, con un talento fuori dal comune, pieno di incredibile coraggio e irresistibile ironia: si veste come lui, parla come lui, respira come lui, con una tale forza che chi le sta intorno comincia a crederci e a chiamarla “Marcello”.

Al termine della proiezione, si terrà un incontro su Mastroianni che vedrà nuovamente protagonista Chiara affiancata, in questo caso, da una serie di registi che hanno lavorato, nel corso degli anni, insieme all’attore: fra questi, Liliana Cavani (che lo ha diretto in film come La pelle e Oltre la porta), Luciano Tovoli (Il generale dell’armata morta), Francesca Archibugi (Verso sera) e Roberto Faenza (Sostiene Pereira).

Alle ore 21 si terrà la proiezione di 8½ di Federico Fellini, il film che valse all’attore il successo internazionale: un capolavoro premiato con due Oscar®, imprescindibile pietra di paragone per qualsiasi opera sulla fatica e la magia del cinema.

La giornata dedicata a Mastroianni rientra nell’ambito della retrospettiva “Viva Marcello” che dallo scorso 9 settembre e fino al prossimo 31 ottobre, celebra il mito dell’attore, con un’ampia rassegna di circa cinquanta titoli: un lungo viaggio, dagli anni Cinquanta agli anni Novanta, attraverso una filmografia impressionante che costituisce una parte fondamentale del nostro cinema e di quello internazionale.





L’omaggio a Mastroianni proseguirà inoltre alla Festa del Cinema di Roma, in programma dal 16 al 27 ottobre 2024, che ha dedicato all’attore l’immagine ufficiale della diciannovesima edizione, e che ospiterà una serie di film, documentari, eventi, incontri e mostre che coinvolgeranno tutta la Capitale, dall’Auditorium Parco della Musica alla Casa del Cinema fino a Castel Sant’Angelo.