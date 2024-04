15 anni fa il terremoto che sconvolse L'Aquila. Mattarella: "La piena ricostruzione della città e dei borghi è un dovere e un impegno da proseguire"

Quindici anni fa 309 persone morirono nel terremoto de L'Aquila. Una notte impossibile da dimenticare soprattutto per gli abruzzesi che alle 3:32 di quella notte videro una parte del capoluogo regionale, oltre ad alcuni paesi vicini, crollare in pochissimo tempo. Come ogni anno da quel 4 Aprile 2009, L'Aquila ricorda le vittime di quel terribile terremoto con tante iniziative. Nelle scorse ore una fiaccolata che ha toccato i luoghi più segnati della scossa ha percorso le strade della città, poi c'è stata l'accensione di un braciere e la lettura dei nomi delle vittime, infine la Messa in ricordo dei defunti. Un occasione per riflettere, condividere un ricordo ma anche per guardare al futuro.





LE PAROLE DI MATTARELLA E MELONI

"La piena ricostruzione della città e dei borghi è un dovere e un impegno da proseguire. Per ogni componente sociale, anzitutto per le Istituzioni. Così come tale è l'opera di riconnessione del tessuto sociale". Così in una dichiarazione il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in ricordo del terremoto. "Il Paese - sottolinea - seppe reagire, mobilitando tutte le proprie energie, mentre gli abitanti dell'area colpita dal sisma trovarono la forza per iniziare a ricostruire le case, i luoghi di lavoro, le scuole, per recuperare - per quanto possibile - le bellezze artistiche. Il percorso di rinascita di quella terra è divenuto un traguardo e un patrimonio civico comune. È una sfida che riguarda l'Abruzzo, le sue aree interne e, allo stesso tempo, costituisce un passaggio per innovare e offrire alle nuove generazioni la possibilità di realizzare i loro progetti nella sicurezza di un ambiente che sappia fare dei territori feriti, o a rischio per l'imprevedibilità della natura, luoghi di nuove opportunità. La memoria di eventi così tragici deve dunque diventare per tutto il Paese ammonimento e impegno, per non trascurare mai il valore della vita umana e l'integrità delle Comunità", conclude Mattarella. "L'Aquila è un modello, per la risposta che lo Stato ha dato fin dalla gestione dell'emergenza, passando per la ricostruzione fino alla rigenerazione degli ultimi anni, di cui si stanno vedendo i primi effetti". Così invece la premier Giorgia Meloni per i 15 anni dal sisma. "Il governo è impegnato per dare sempre maggiori certezze. Un impegno, il nostro, che continueremo a portare avanti con grande attenzione per la città e le aree interne, territorio forte e orgoglioso che ha mostrato grande dignità nei momenti più difficili", aggiunge.