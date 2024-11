4 novembre: Mattarella, il mio pensiero ai militari impegnati all'estero, In particolare in Medio Oriente

Il Tricolore, nella scia della pattuglia acrobatica delle Frecce, sventolato nelle decine di bandierine affidate ai bambini, paracadutato nei cieli di Venezia per finire al cospetto della tribuna delle autorità in Piazza San Marco, davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a salutare il capo dello Stato, anche 21 salve di cannone sparate da una nave della Marina Militare ormeggiata in laguna. Il Tricolore per celebrare l’unità d’Italia e le Forze Armate: con il pensiero rivolto ai soldati italiani impegnati negli scenari di guerra all'estero, in particolare i militari che operano in Libano che contribuiscono a mantenere la pace, ha sottolineato il presidente Mattarella ma anche il ministro Crosetto. Il responsabile alla Difesa ha anche detto che l'Italia manderà i carabinieri in Palestina per addestrare la polizia locale “solo se saranno garantite totalmente le condizioni di sicurezza” e se a fare la richiesta non è solo un partner occidentale come gli Stati Uniti ma anche le parti in campo, tradotto Israele.

L’OMAGGIO DI MATTARELLA

All'Altare della Patria, e poi a Venezia, in Piazza San Marco. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha celebrato in due luoghi simbolici la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. “Un particolare pensiero - ha scritto il presidente in un messaggio al ministro della Difesa, Guido Crosetto - va ai nostri militari schierati in Medio Oriente dove, per mandato delle Nazioni Unite e nell'ambito di missioni bilaterali, continuano ad assicurare il proprio contributo per il mantenimento della pace, alleviando le sofferenze della popolazione inerme. Una situazione umanitaria drammatica nella quale, ha sottolineato il presidente nella Repubblica, i nostri militari promuovono il rispetto del diritto internazionale umanitario. Compiendo un servizio che merita il plauso e la riconoscenza dei nostri concittadini", ha aggiunto Mattarella.