50mila alla manifestazione del Pd a Roma. Schlein, per un futuro più giusto, l'alternativa c'è

In 50mila persone a Piazza del Popolo per la manifestazione del Pd. 'L'alternativa è qui intorno a noi', ha detto la segretaria Elly Schlein prima di ringraziare dal palco i militanti per la partecipazione. 'Meloni ha già fallito e noi sentiamo la responsabilità di costruire un'alternativa credibile e vincente', aveva sottolineato la leader Dem in un'intervista a Repubblica. A piazza del Popolo anche il leader del M5s Giuseppe Conte. L'Italia è a un bivio, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri dal palco di Piazza del Popolo. Gualtieri parla del PNRR e afferma “Per noi quelle risorse erano un sogno diventato realtà. Ma il governo lo tratta come un fastidio". Le bandiere del Pd si mescolano a quelle della pace, perché la piazza di oggi si muove anche contro la guerra e il terrorismo, per chiedere la protezione della popolazione civile a Gaza e la liberazione degli ostaggi.

SCHLEIN, DA QUESTA PIAZZA DICIAMO BASTA AL GOVERNO

"Dopo un anno di governo Meloni che ha aumentato i contratti precari, smantellato l'unico strumento di sostegno al reddito, tagliato la sanità pubblica, vorrei che dicessimo insieme una cosa semplice: basta. Basta con questo governo che se la prende con i più deboli perchè la destra è sempre la stessa e se ne frega di chi ha meno". Così Elly Schlein alla manifestazione del Pd. E’ durissimo il giudizio della leader del Pd sulla manovra, ma non solo "Un anno di governo non ha prodotto nessun risultato positivo, un anno di bandierine, dopo promesse iperboliche sul caro vita non hanno fatto nulla. Della manovra ci ha colpito al capacità di riuscire a punire tutte le generazioni". Com'è duro il commento sullo stato della sanità, della scuola e della condizione femminile.

CONTE, CON PD E OPPOSIZIONI DISPONIBILI PER CONTRASTARLO

''Questa è un'occasione per ribadire come con il Pd e le altre forze di opposizione disponibili lavoreremo per contrastare le politiche sbagliate di questo governo. E attenzione: non possiamo adesso distrarci e lasciarci distrarre da questo governo, tra Albania e riforma costituzionale. Questa manovra economica è scellerata e va a contrastata in tutti modi perché lascerà per un anno intero e per gli anni futuri un'impronta negativa su famiglie e imprese''. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, arrivato in piazza del Popolo per la manifestazione del Pd. Per Conte bagno di folla, sia in arrivo sia in uscita da piazza del Popolo.