A 31 giorni dal ricovero al Gemelli, diffusa la prima foto del Papa

La sala stampa vaticana ha diffuso questa sera la prima foto di Papa Francesco da quando è stato ricoverato al Policlinico Gemelli, lo scorso 14 febbraio. Nell'immagine si vede il Pontefice nella cappellina dell'ospedale, è ripreso di lato e guarda verso l’altare. La fotografia diffusa in serata arriva dopo l'audio dello scorso 6 marzo. La sua voce era stata fatta ascoltare in piazza San Pietro durante il Rosario. L'audio di poche parole, in spagnolo, per ringraziare tutti per le preghiere: "Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie"





Le condizioni di salute

Per quanto riguarda la situazione attuale del Pontefice, resta stabile. La sala stampa vaticana, nella nota diffusa ha scritto che anche oggi il santo Padre ha continuato la terapia farmacologica per arginare la polmonite bilaterale e le fisioterapia respiratoria e motoria traendo particolare giovamento da quest'ultima. Il Vaticano spiega anche che Papa Francesco oggi ha concelebrato la messa nella cappellina adiacente alla sua stanza al decimo piano. Non ha ricevuto visite, ma ha lavorato un po’.





L'Angelus

Questa mattina nell’Angelus scritto Papa Francesco ha parlato della sua malattia affermando di affrontare un periodo di prova e di unirsi a tanti fratelli e sorelle malati. "Sto affrontando un periodo di prova, e mi unisco a tanti fratelli e sorelle malati: fragili, in questo momento, come me. Il nostro fisico è debole ma, anche così, niente può impedirci di amare, di pregare, di essere segni luminosi di speranza". ha scritto Bergoglio, ricoverato da oltre un mese al policlinico Gemelli di Roma, nel testo dell'Angelus. "Quanta luce risplende, in questo senso, negli ospedali e nei luoghi di cura!". Non è mancato un riferimento alla Pace. Francesco ha invitato alla preghiera: "Continuiamo a pregare per la pace, specialmente nei Paesi feriti dalla guerra". oggi nel piazzale dell'ospedale 300 bambini hanno portato lettere e disegni per il Santo Padre.