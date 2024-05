A soli due anni la sua arte è già famosa

Il tedesco Laurent Schwartz, bambino di soli due anni, dà vita a incredibili dipinti. Ovviamente sostenuto dai genitori, la madre Lisa e il papà Philip, che hanno scoperto la sua passione durante un viaggio. Nel resort in cui alloggiavano, vi era una stanza dedicata alle attività per bambini e i genitori raccontano di quanto fosse difficile tenerlo lontano dalla pittura.

I grandi guadagni del piccolo prodigio

I dipinti di Laurent, già esposti alla più famosa fiera dell’arte moderna tedesca, ART MUC, a Monaco di Baviera, sono stati venduti a prezzi tutt’altro che economici. I partecipanti all’esposizioni, originari di tutti i Paesi del mondo, hanno affermato che gli acquirenti, sia privati sia musei, sono arrivati a pagare fino a sei mila dollari per l’opera più costosa, mentre le altre si aggiravano intorno ai 5 mila. Si presume inoltre che il talento del piccolo possa sbarcare anche oltre oceano viste le richieste ricevuta dalla famiglia da alcuni musei di New York.

Le basi per il futuro

I genitori del bambino ci tengono a sottolineare che i guadagni ricavati da queste opere sono destinati a un conto a cui il piccolo potrà accedere una volta compiuta la maggiore età. Rassicurano inoltre che il bambino dipinge solo quando ne ha voglia, rimanendo senza dipingere anche per settimane per poi recarsi nel suo piccolo studio, creato in casa dalla mamma al ritorno della vacanza rivelatoria, per creare le sue straordinarie opere, colorando oltre che le grandi tele sé stesso.

Il giovane artista sui social

La popolarità del piccolo è cresciuta con la creazione di un profilo social da parte della mamma, in cui vengono pubblicate le opere e alcuni video in cui si vede il giovanissimo artista mettersi in gioco ed esprimere la sua creatività. È proprio grazie all’approvazione di così tanti utenti che la famiglia si è convinta a mettere in vendita le opere.

Come sono le opere di Laurent?

Lisa racconta che i dipinti del figlio sono creazioni astratte, al cui interno però si riescono a distinguere sagome di animali che al piccolo piacciono, come elefanti e cavalli. La mamma sostiene infatti che sia proprio questa particolarità ad attirare l’attenzione delle persone.

Così piccolo però non è il più giovane artista. Il vincitore del premio Guinnes World Record, ottenuto quando aveva 1 anno e mezzo, è Ace-Liam Nana Sam Ankran, che a soli 6 mesi aveva già realizzato il suo primo dipinto.