“Abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita": l'addio ufficiale tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Paparazzi, dormite tranquillamente. Nessuno scoop in vista. L'addio arriva con una nota Ansa: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sorprendono tutti. "Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita", scrive l'Ansa. E sui social, oggi, non si parla di altro. La prima notizia-bomba del 2022.

"Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso", riferiscono ancora all'agenzia di stampa. Nessun bagno di sangue sui giornali di cronaca rosa, nessuna paparazzata "rubata" e nessuna spifferata: la rottura si consuma ufficialmente, nel migliore dei modi. Palla al centro. Si volta pagina.

IL NUOVO ANNO INIZIA CON IL BOTTO

Prima l'addio, ancora ufficioso, tra Belen e Spinalbese e poi l'arrivo della notizia bomba: Michelle e Tomaso si lasciano. Senza rumore, con tanta eleganza. La Hunziker e Trussardi trascorrono le vacanze di Natale separatamente. E questo, sicuramente, mette da subito tutti in condizione di pensare ad una rottura in vista. Indiscrezione dopo indiscrezione, alla fine arriva la verità. A differenza di molte coppie, Michelle e Tomaso decidono di annunciare l’addio senza segreti. Il loro rapporto non finisce del tutto, ma va avanti in modo diverso nel rispetto delle loro figlie (Sole, 9 anni, e Celeste, 7, che continueranno a vivere con la mamma).

Parola d'ordine: discrezione. E l'ex coppia dice: "Rispettate la nostra privacy". Tutto secondo la logica del buon senso: non serve a nulla la chiacchiera da bar sui motivi dell'addio, Michelle e Tomaso apertamente ne parlano con i fan fino ad un certo punto. Senza spingersi, però, oltre quel seminato che delimita la sfera privata. E gli amanti del gossip devono farsene una ragione.

LA STORIA CON TOMMASO TRUSSARDI E L'EX EROS RAMAZZOTTI

La Hunziker incontra Trussardi dopo la fine della storia con Eros Ramazzotti (i due hanno una figlia che si chiama Aurora). Una storia che va avanti con gioia e soddisfazioni fino al 18 gennaio 2022, quando arriva la notizia della rottura.

Rewind. Per un lungo periodo Michelle è legata ad Eros Ramazzotti. I due si conoscono nel 1995, pare dopo un concerto a Milano. Si sposano con una cerimonia religiosa il 24 aprile 1998 al castello Orsini-Odescalchi di Bracciano. C'è un ospite big, internazionale: Tina Turner, che canta alla cerimonia un brano gospel. La separazione arriva a marzo del 2002.