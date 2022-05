Accordo di sponsorizzazione per Jannik Sinner con la Nike da oltre 150 milioni di euro

Rinnovo a cifre stratosferiche quello che Jannik SInner avrebbe chiuso con la Nike. Il giovane tennista altoatesino, infatti, stando ai bene informati, guadagnerà 15 milioni di euro all’anno per i prossimi dieci anni . Un contratto di sponsorizzazione, sportiva e non solo, che farà del campione italiano uno dei tennisti tra i più pagati al mondo. L’accordo sarebbe stato concluso nella settimana degli Internazionali di Roma e, insieme agli altri sponsor, porterà Sinner a guadagnare 20 milioni di euro all’anno .





Sinner dopo Nadal