Account di Maradona sotto attacco dagli hacker, messaggi di cattivo gusto e foto cambiate

Non esattamente felice la vicenda che ha visto coinvolto il profilo di Diego Armando Maradona, account che conta oltre dodici milioni di follower e che è rimasto attivo in seguito alla morte dell’argentino come simbolo di commemorazione del calciatore.





Uno scherzo tutt’altro che divertente

Qualche ora fa, i seguaci di Diego Maradona su Facebook hanno notato uno strano cambiamento nell’immagine che avrebbe dovuto raffigurare il Pibe de Oro. Al suo posto è comparsa la foto del suo eterno “rivale” Pelè. Il nome dell’account è rimasto invariato, cosa che non si può dire della descrizione, dove ora si legge: “Il mio grande idolo”, in riferimento al fenomeno brasiliano. Di cattivo gusto, certo, ma sicuramente non la parte peggiore dello “scherzo” realizzato dagli hacker. Tra i post del profilo sono infatti comparsi una serie di contenuti non solo macabri, ma addirittura offensivi nei confronti della famiglia di Maradona. A partire da “In paradiso non c’è la coca. E nemmeno la Pepsi!”, per finire con “Cristiano Ronaldo fa schifo, Messi è il migliore!”. Il commento che ha suscitato più scalpore è stato sicuramente quello che faceva riferimento alla scomparsa del Pibe: “Sapete che ho simulato la mia morte, vero?”, si leggeva nel post pubblicato nella notte e poi cancellato, come la maggior parte dei post realizzati dagli hacker. È stato pubblicato anche un messaggio che faceva riferimento alla possibilità di accesso di diverse persone al profilo: “Sono uno di quelli che ha accesso a questo account Facebook. Un account russo ha dato a persone random l’accesso a questo profilo, Mi sono alzato e all’improvviso avevo accesso a questo account, segnalatelo per rispetto di Diego!”.