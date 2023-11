Achille Lauro a RTL 102.5: «La mia musica ha un respiro internazionale, desidero darle il palcoscenico che merita. Oggi lavoro con la stessa fame di dieci anni fa»

Scritto da Achille Lauro in collaborazione con Davide Simonetta, Paolo Antonacci, Zef e Simon Pietro Manzari, “Stupidi Ragazzi” è il nuovo singolo del poliedrico artista che racchiude una storia di ragazzi, vittime dei loro amori e del loro destino. «Quest’anno ho fatto dei viaggi pazzeschi, sono stato in Giappone e in America. Scrivo canzoni e viaggiare mi aiuta a scrivere cose diverse e nuove. Cerco di assorbire un po’ quello che è il mondo. Questo brano è influenzato da sonorità europee e poco italiane. Faccio tante cose ma la musica è la mia passione, è difficile staccarsi da una cosa così profonda. Scrivo da quando sono veramente piccolo, la musica avrà sempre la priorità. Credo nel fare le cose in grande, anche se mi dedico a cose diverse la base di partenza è sempre la passione che metto nelle cose», racconta Achille Lauro a RTL 102.5.

Il video del brano, prodotto da Borotalco.tv e diretto da Davide Vicari, ha come protagonisti i ragazzi della Gen Z ed è un’emozionante rappresentazione che esplora le sfaccettature complesse dell’adolescenza e l'eterna ricerca di accettazione e comprensione. Achille Lauro appare e scompare in una vasca da bagno colma d’acqua in una stanza vuota e abbandonata, isolato in una dimensione post-apocalittica. Ospite di The Flight, Achille Lauro spiega: «Stupidi Ragazzi è un racconto autobiografico, un ritorno alle mie origini di giovane turbolento. Nel video, sono il narratore nella vasca, simbolo di un'immersione nei ricordi. Ripartiamo sempre dal vissuto, essenziale per scrivere canzoni. Gli "stupidi ragazzi" sono coloro che seguono la propria testa. Più tiri fuori la tua storia e più facilmente si trasmette l’emotività. Invidio gli interpreti come Mina che riescono a vestire le storie di altri, per me è più facile raccontare la mia».

Stupidi Ragazzi è prodotto da Davide Simonetta e Zef, che hanno dato al brano un sound proveniente dal mondo UK garage anni ’90. «L'ambizione è benedizione e maledizione perché non esiste un traguardo definitivo, c'è sempre qualcosa di più lontano. Lavoro con la stessa fame di dieci anni fa. Fuori c’è tutto un mondo e la mia musica ha un respiro internazionale, e desidero darle il palcoscenico che si merita. Sto lavorando a molta musica nuova; secondo me, ci rivedremo fra sei mesi. Concentrandoti e trovando il posto giusto, con le persone giuste, la musica arriva», conclude l’artista.