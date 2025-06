Ad Afragola i funerali di Martina Carbonaro. L'omelia: "Basta parole deboli, è un femminicidio"

Ad Afragola è il giorno del lutto, del dolore per l'ultimo saluto a Martina Carbonaro, la 14enne uccisa lo scorso 26 maggio dall'ex fidanzato, il corpo chiuso in un armadio, lasciato in un edificio abbandonato della città. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo della bara bianca, con la folla radunata davanti alla Basilica di Sant’Antonio, tra palloncini, magliette con la foto della ragazza e lacrime. “Sei la figlia di tutti noi” ha urlato qualcuno, “giustizia” qualcun altro, inveendo contro Alessio Tucci, reo confesso.





"L'AMORE VERO RENDE LIBERI"

Nella sua omelia l’arcivescovo di Napoli, il cardinale Mimmo Battaglia, ha richiamato alla responsabilità collettiva, all'impegno di tutti nel ribadire che





"È UN FEMMINICIDIO, BASTA PAROLE DEBOLI"

Battaglia si è poi rivolto a quei ragazzi "Quei giovani figli di un'educazione che ha fallito,C'è la necessità, invece, sottolinea l'arcivescovo, di chiamare le cose con il loro nome.".



L'APPELLO AI RAGAZZI E AGLI ADULTI

Poi l'appello agli amici di Martina Carbonaro. "Fate in modo che questa morte non sia vana. Trasformate le vostre lacrime in impegno, il vostro dolore in una rabbia pacifica, capace di costruire e rovesciare le sorti di questo nostro sistema violento e malato". Ma Battaglia si è rivolto anche gli adulti, ai genitori, agli insegnanti, ai politici, affinché riflettano sul mondo che si sta costruendo per i ragazzi, agli strumenti che si stanno fornendo loro per leggere le emozioni, per affrontare le delusioni, perché non c’è più tempo per rimandare.