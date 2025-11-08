Addio al maestro Beppe Vessicchio: è morto a Roma il direttore d'orchestra più celebre del Festival di Sanremo

"Dirige l'orchestra, il maestro Beppe Vessicchio!": la presentazione del direttore d'orchestra con più personalità, dal sorriso bonario, lo sguardo sornione nel volto incorniciato da un pizzetto brizzolato, era diventato quasi uno slogan, un refrain iconico, legato all'evento musicale più atteso dell'anno.

Morto a Roma, a 69 anni

La sua morte, avvenuta all'ospedale San Camillo Forlanini di Roma, per le complicanze di una polmonite interstiziale lascia un vuoto non colmabile nel panorama della musica pop italiana

Nato e cresciuto artisticamente a Napoli, collaborò con i più grandi

Giuseppe 'Peppe' Vessicchio era nato a Napoli il 17 marzo 1956. La sua storia comincia tra i vicoli dove la musica è parte del respiro quotidiano. Diplomato in pianoforte, muove i primi passi come arrangiatore per artisti partenopei: Nino Buonocore, Edoardo Bennato, Peppino di Capri, Lina Sastri. Il suo talento per l'arrangiamento, la misura, l'equilibrio lo porta presto oltre il Golfo di Napoli. Negli anni Ottanta inizia una lunga e fruttuosa collaborazione con Gino Paoli: da quell'incontro nascono brani come "Ti lascio una canzone", "Cosa farò da grande" e "Una lunga storia d'amore", che diventeranno classici della canzone d'autore. Nella sua carriera ha collaborato con i più grandi nomi italiani e internazionali, dal già citato Gino Paoli a Roberto Vecchioni, da Zucchero a Ornella Vanoni. A Sanremo ha vinto per quattro volte come direttore d'orchestra: nel 2000 con gli Avion Travel ('Sentimento'), nel 2003 con Alexia ('Per dire di no'), nel 2010 con Valerio Scanu ('Per tutte le volte che') e nel 2011 con Roberto Vecchioni ('Chiamami ancora amore'). Ha diretto anche al Cremlino per un omaggio a John Lennon, ha guidato il progetto 'Rockin'1000', la più grande rock band del mondo, ha ricoperto per diversi anni il ruolo di direttore musicale ed insegnante di musica nel talent "Amici" di Maria De Filippi. Da marzo 2026, era atteso in tour teatrale con Ron, Ecco che incontro l'anima, per la loro prima collaborazione dal vivo.

Amici e colleghi lo ricordano così

"Con il maestro Vessicchio se ne va un altro grande protagonista del festival di Sanremo e della musica italiana. Con il suo carattere, la sua immagine, il suo carisma e la sua professionalità era diventato un'istituzione".È il ricordo di Carlo Conti. "Sono sconvolto. Sconvolto. Una persona meravigliosa". Così Fabio Fazio ricorda sui social il maestro scomparso oggi. "Il presidente De Laurentiis e la Ssc Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del maestro Giuseppe Vessicchio, grande tifoso azzurro e indimenticabile direttore d'orchestra del Festival di Sanremo", così in una nota il Napoli celebra Vessicchio.

Il ricordo del presidente del Consiglio

"Ci lascia Beppe Vessicchio, celebre direttore d'orchestra e volto noto della televisione italiana. Un artista di grande cultura musicale che ha dato tanto e che ci mancherà. 'Dirige l'orchestra il maestro Beppe Vessicchio' non era solo una frase: era casa, era Italia. Buon viaggio". Lo scrive su X micied