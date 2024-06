Addio al premio Oscar Donald Sutherland. Attore in 'La Sporca Dozzina" poi da Mash a Hunger Games

La Generazione zeta lo riconoscerà come il cattivo di Panem, Coriolanus Snow, più noto come il presidente Snow degli "Hunger Games ". Chi ha qualche anno in più se lo ricorda nei panni di un indimenticabile Casanova per Federico Fellini. Donald Sutherland si è spento all’età di 88 anni, ad annunciarlo il figlio Kiefer che sui social ne rilascia un ricordo commuovente.

L’OMAGGIO DEL FIGLIO

"Con il cuore pesante, vi dico che mio padre, Donald Sutherland, è morto. Personalmente lo ritengo uno degli attori più importanti della storia del cinema. Mai scoraggiato da un ruolo, buono, cattivo o brutto. Amava ciò che faceva e faceva ciò che amava, e non si può mai chiedere di più. Una vita ben vissuta" ha scritto il figlio dell’attore, Kiefer Sutherland. L'amato attore Oscar onorario ha recitato in decine di film da Quella sporca dozzina a MASH alla saga Hunger Games. in "Novecento" (1976) di Bertolucci delineò con grande maestria l'indimenticabile parte di Attila, feroce e turpe fascista di provincia nell'Italia di Mussolini.