Adele, ultimo concerto primo della lunga pausa: "Mi mancherete terribilmente"

L'ultimo concerto di Adele

Adele, l'incontro con Celine Dion

Cosa farà Adele adesso?

"È stato meraviglioso e mi mancherà terribilmente; mi mancherete terribilmente anche voi. Non so quando vorrò esibirmi di nuovo". Con queste parole Adele, visibilmente commossa, si è congedata dal pubblico sabato sera al termine del concerto tenuto a Las Vegas. La cantautrice ora si prenderà una pausa dalle scene, come già annunciato nei mesi scorsi . In estate, rivolgendosi al pubblico, aveva detto: "Non vi vedrò per un tempo incredibilmente lungo, ma vi terrò nel mio cuore e fantasticherò su questi spettacoli, e su tutti gli spettacoli che ho fatto negli ultimi tre anni. Ho passato gli ultimi sette anni a rifarmi una vita e voglio godermela. Mi mancherete tantissimo".Adele, 36 anni, ha tenuto il suo ultimo residency show, il 100esimo della serie Weekends With Adele iniziata nel 2022, al The Colosseum del Caesars Palace davanti a circa 4000 fan. La cantante non ha nascosto le sue emozioni: "Non farò nient’altro. In realtà mi sto ca*ando addosso sul futuro. Al momento non ho nessun c***o di progetto”.Su Instagram l'artista britannica aveva raccontato di aver pianto per una intera settimana dopo l'incontro di fine ottobre con Celine Dion, suo punto di riferimento: "È stato un momento che ha chiuso il cerchio per me, perché lei è l'unico motivo per cui volevo essere qui. Le parole non riusciranno mai a riassumere quello che significhi per me, o quello che significa la tua venuta al mio show, per non parlare di come mi sono sentita nel vederti di nuovo nel tuo palazzo con la tua bellissima famiglia". Il riferimento è al fatto che il Colosseum del Caesars Palace è stato costruito appositamente per la celebre collega canadese all'inizio degli anni duemila, in occasione della sua prima residency in scena dal 2003 al 2007.Se dal punto di vista professionale e artistico regna il più grande riserbo rispetto al futuro di Adele, una certezza c'è: la cantante, come annunciato nel live di Monaco di agosto scorso, sposerà il compagno Rich Paul, procuratore sportivo. Per Adele si tratta del secondo matrimonio, dopo quello con Simon Konecki, dal quale è nato il figlio di dodici anni, Angelo.