Aereo passeggeri precipita in Kazakistan, al momento le vittime sarebbero tra le 30 e le 40 e 32 i sopravvissuti

Un aereo passeggeri, che era partito da Baku, in Azerbaijan, e sarebbe dovuto atterrare a Grozny, in Cecenia, è precipitato in Kazakistan , non lontano dallo scalo di Aktau. La compagnia di volo proprietaria dell'aereo è la Azerbaijan Airlines. Il bilancio della tragedia è ancora provvisorio, così come sono tutte da accertare e verificare le cause dell'incidente. Incertezza anche sul numero di persone che erano a bordo, forse 69, 64 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio. I morti sarebbero almeno tra i 30 e i 40 . Trentadue , invece, i sopravvissuti, ma anche qui ci sono notizie frammentarie . Tra i superstiti, sembra, anche due bambini.





Da chiarire le cause dell'incidente

C'è ancora grande incertezza sulle cause del disastro aereo , così, come scritto in precedenza, sul numero di vittime e superstiti. In un primo momento la compagnia proprietaria dell'aereo aveva parlato di una collisione con uno stormo di uccelli , salvo poi ritirare questa versione e riferire di un atterraggio di emergenza . Il dipartimento regionale del ministero della Sanità kazako, invece, ha parlato di un'esplosione di un non meglio precisato pallone a bordo , senza fornire ulteriori dettagli. Stando ad altre fonti, non ufficiali, il velivolo avrebbe attraversato il Mar Caspio, deviando dalla sua rotta stabilita, prima di volare in tondo nella zona dove, successivamente, è precipitato. L'aeroporto di Grozny, nel quale era previsto l'arrivo, infine, ha fatto sapere che l'aereo era stato dirottato su Makhachkala, in Russia, a causa della nebbia sulla città cecena . Il presidente azero, Ilham Aliyev, ha disposto un'inchiesta su quanto accaduto.





Le condoglianze di Vladimir Putin