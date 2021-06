Al via l’Uefa Festival di Roma. La Fan Zone più grande d’Europa, il sindaco Raggi “Roma città della ripartenza. Forza Azzurri”

E’ partito l'UEFA Festival che accompagnerà tutti i giorni, da mattina a tarda sera, le partite degli Europei di calcio. A Piazza del Popolo è tutto pronto per il fischio d’inizio, un terzo maxischermo è stato installato ai Fori Imperiali, si potranno seguire le partite dell’Italia con il commento in diretta di RTL 102.5. Nel frattempo tutte le attività dell'UEFA Festival sono state inaugurate e presentate oggi, con il taglio del nastro in Piazza del Popolo, alla presenza del Sindaco di Roma Virginia Raggi, del Commissario Straordinario UEFA EURO 2020 di Roma Daniele Frongia, del Presidente della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) Gabriele Gravina e del CEO di UEFA Events SA Martin Kallen. Una giornata inaugurale all'insegna di musica, performance artistiche, sbandieratori e incursioni di freestyler.

VIRGINIA RAGGI, ROMA CITTÀ DELLA RIPARTENZA

"È una ripartenza grandiosa, Roma é la città della ripartenza. Siamo orgogliosi di ospitare Uefa Euro 2020. Abbiamo passato un anno duro. Ora guardiamo avanti. Ci stiamo mettendo tutto per costruire un presente e un futuro sicuro" lo ha detto Virginia Raggi, Sindaca di Roma all'inaugurazione dell'Uefa Festival in piazza del Popolo. La prima cittadina della Capitale poi ha aggiunto: "La cosa migliore é che si riapre ai tifosi sempre nel rispetto delle norme covid. I romani sono stati bravissimi. Per fare qualcosa di sicuro abbiamo deciso di estendere la fan zone a vari punti in città. Questo é lo spirito giusto per ripartire. Ora tifiamo Italia, un grande in bocca al lupo alla nazionale". Presente anche il Ministro per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone che ha dedicato il suo intervento ai giovani "È un'occasione per i giovani. Un piccolo passo per tornare alla normalità. È un modo anche per divertirsi per loro visto che sono stati costretti alla didattica da remoto e a mantenere il distanziamento".

LE DUE MACRO AREE DEL FOOTBALL VILLAGE

In una zona sono stati allestiti un palco dedicato a spettacolo, intrattenimento, musica e iniziative culturali, due maxischermi in cui verranno proiettate tutte le partite di Uefa Euro 2020. Nell'altra macro area, organizzata come uno spazio fieristico, sono presenti stand gestiti dai diversi sponsor di Uefa Euro 2020, con attività di intrattenimento e prodotti gastronomici, campi di calcetto 3 contro 3, teqball aperti alla cittadinanza e uno spazio ludico per i bambini. Il Football Village sarà incorniciato da 4 Hotspot collocati da Roma Capitale nei pressi di via del Corso: Piazza San Silvestro, Piazza San Lorenzo in Lucina, Piazza Mignanelli e Largo dei Lombardi.