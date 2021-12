Al via oggi Free Comic Book Day Italia: un fumetto in regalo, c’è anche Keanu Reeves

Regalare fumetti per far entrare le persone in libreria e, perché no, farcele tornare: così potremmo riassumere Free Comic Book Day Italia, l’appuntamento annuale, alla sua sesta edizione, dedicato alla nona arte. Da oggi e per tutto in mese di dicembre infatti, fino a esaurimento scorte, sarà possibile ricevere nelle fumetterie aderenti, 280 in tutta Italia, albi speciali inediti selezionati direttamente dai principali editori di fumetti in Italia: Panini Comics, Sergio Bonelli Editore, Star Comics e Salda Press. Ce n’è per tutti i gusti: tra gli altri si segnalano Topolino, i supereroi da Batman agli Avengers, manga e serial internazionali.

L’ESORDIO FUMETTISTICO DI KEANU REEVES

Tra le tante uscite c’è anche una preview di BRZRKR, il fumetto di cui è co-autore e protagonista la star hollywoodiana Keanu Reeves. Con più di 600.000 copie vendute negli Stati Uniti, è la storia di un guerriero che semina dietro di sé una scia di violenza. Vero e proprio caso editoriale, che ha visto la luce nel 2020 grazie a una raccolta di crowdfounding da 1,45 milioni di dollari, i diritti di BRZRK sono già stati acquistati da Netflix per un live-action di cui sarà protagonista proprio Reeves.

UNA NUOVA STAGIONE PER IL FUMETTO

Ma Free Comic Book Day non è l’unico evento che pone l’attenzione sui fumetti: sempre oggi, per concludersi il 5 dicembre, al via anche BilBOlBul, Festival Internazionale del Fumetto di Bologna, che quest’anno celebra i 20 anni di Graphic Novel in Italia, a testimonianza di un’attenzione sempre maggiore per questa vera e propria arte che diverte, emoziona ma può fare anche reportage, come ha insegnato a una generazione Zerocalcare, di cui tutti stiamo apprezzando "Strappare lungo i bordi".