Alberto Biancheri a RTL 102.5: “Vedere Sinner e Arnaldi a Sanremo un sogno, ma rispetterò qualsiasi decisione”

Il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, è intervenuto nel corso di Non Stop News, su RTL 102.5, con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro per raccontare come si sta preparando la città di Sanremo in vista della 74ª edizione del Festival di Sanremo.

Manca veramente pochissimo all’inizio del Festival di Sanremo. Alberto Bincheri, sindaco della città Sanremo, ha raccontato a RTL 102.5 il momento di grande fervore che sta vivendo la città. “Questo è un momento di incredibile trasformazione per la città di Sanremo. È stato mondato un palco enorme in piazza Colombo, dove alla sera ci saranno i concerti. Si tratta di un altro palco rispetto all’Ariston. Ci saranno eventi e tanti momenti che permetteranno ai cittadini di vivere il festival, e questo è l’obiettivo di questi dieci anni: fare un festival diffuso, indipendentemente dall'avere o meno un biglietto per il Teatro Ariston”, racconta.

Su Amadeus, che per il quinto anno consecutivo sarà al timone del Festival di Sanremo, e al quale Biancheri ha chiesto di continuare, aggiunge: “Quando si condividono cinque anni così intensi, compreso quello del COVID, è chiaro che si crei un forte legame. Amadeus è stato il motore per credere in un festival diffuso, anche al di fuori dell’Ariston”.

JANNIK SINNER A SANREMO

La presenza di Jannik Sinner sul palco dell'Ariston per il Festival: “Ho visto la partita di Sinner, mi sono commosso. Il mio sogno è avere un momento per condividere questa eroica impresa. Vedere Sinner, e anche il nostro Matteo Arnaldi, che ha dato la possibilità di vincere la Coppa Davis, sarebbe molto bello. Ma capisco gli impegni degli atleti e le diverse sensibilità. Capisco anche che un evento come Sanremo non è per tutti. Rispetterò qualsiasi decisione”, afferma il sindaco Alberto Bincheri.

L’ULTIMO MANDATO DEL SINDACO ALBERTO BIANCHERI E LA CITTÀ A 30 KM/H

“Sto concludendo il secondo mandato e sarà il mio ultimo festival. Siamo qui per dare un contributo, l’ho fatto per questo spirito. Al momento non ho altre ambizioni politiche; tornerò alla mia azienda e, se davvero mi mancherà la politica, troverò il modo di tornare. Essere sindaco per 10 anni è stata un'esperienza bellissima. Da cittadino non sono mai stato al festival, solo da sindaco. Mia moglie non viene al Festival, abbiamo fatto questa scelta, in questi 10 anni da sindaco è stata un passo ‘laterale’”.

E sulla discussa ‘Città 30’, Alberto Biancheri aggiunge: “Il tema dei 30 km/h in città è molto serio. Ho preso decisioni impopolari in questi 10 anni. Io imposterei il limite nella mia città. In qualche modo l'abbiamo fatto con i passaggi pedonali piazzati e i dossi che aiutano a rallentare le macchine. Non avrei timore di applicarli anche in altre zone; purtroppo, il nostro paese capisce solo se ci sono divieti e controlli”.