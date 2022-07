Alessandra Amoroso infiamma Milano. “Tutto accade” a San Siro

Un inizio pazzesco! Decine di ballerini incappucciati hanno raggiunto il palco che si aperto alla Divina Alessandra Amoroso. Caschetto iconico, un mantello blu elettrico, poi lasciato cadere, per scoprire una tutina di lustrini. “Tutto accade” allo Stadio di San Siro, “Ale Ale Ale” apre il concerto dei concerti per la cantante salentina, per chi la segue e per la sua grande Big Family.

DUECENTESIMO CONCERTO, UNO SHOW TOTALE

"È il mio duecentesimo concerto e lo stadio è un grande traguardo, ma sento di essere pronta a ricevere quest’emozione" aveva ammesso alla vigilia la cantante di Galatina, che a 35 anni ha pubblicato nove album e venduto 2 milioni 730 mila dischi. Stasera l’intero stadio Meazza ha cantato a squarciagola le canzoni di Alessandra Amoroso, e si è emozionato con lei in ““Tutte le cose che io so”, pezzo dedicato a nonna Maria che non c'è più.

LA FESTA DI AMICI E COLLEGHI

Da Dardust ai Boomdabash, sul palco di San Siro ci si emoziona e si balla. Dai brividi di “Immobile” ai colori dell’inno alla bellissima terra del Salento con “Mambo Salentino”. Un’energia pazzesca trasmessa da RTL 102.5 in diretta in radiovisione, dalle 21, e in streaming su RTL 102.5 Play.