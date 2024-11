Alessandro Egger vince la Talpa su Canale 5, ecco il montepremi che porta a casa

La talpa è Lucilla Agosti. Ma vince il reality di Canale 5 Alessandro Egger, modello, ex concorrente di Ballando con le stelle. Egger, che era stato sospettato di essere la talpa del programma condotto da Diletta Leotta.

Egger, da 11 anni fidanzato con Madalina Doroftei, vince e convince. Mette tutti d'accordo. Piace per simpatia e talento, in un format d'intrattenimento che la tv generalista conosce molto bene. Il sospettato di essere la Talpa è proprio Egger, ma poi il modello vince sugli altri dieci concorrenti e si porta a casa 38mila euro del montepremi finale. "Non ho ancora idea di cosa fare con il montepremi", dice Egger al telefono con RTL 102.5.

LE PAROLE DI EGGER

Sui social Egger rompe il silenzio e dice:

Ho dato tutto quello che potevo e che mi sentivo di dare. Nulla è stato costruito, quando ero in difficoltà ho cercato di usare qualche strategia, però ho giocato davvero con gusto. Grazie a Marco Salvati (autore del programma ndr) che ha creduto in me, agli autori che hanno seguito la mia storia . Alla rete, ai concorrenti unici e meritevoli di nota. Grazie alla scenografia, ai costumi, alla produzione e a tutti gli assistenti, regia e tutti quanti. Questa vittoria è per tutti quelli che hanno guardato e creduto in questa serie che avrà luce ancora su Mediaset Infinity, dove vi consiglio di guardare tutte le puntate. Non mi aspettavo di creare un rapporto così profondo con tutti i concorrenti. Inizialmente con Marco Melandri, con cui condividevo il senso dell’umorismo. Con Gilles Rocca ho instaurato il tipico rapporto fratello maggior e minore: amore e odio. Poi Orian Ichaki, perché come me ama ridere

