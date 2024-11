Alex Del Piero: la Presidenza della Figc? Se nessuno mi invita, non posso presentarmi da solo

Il tam tam, per tutto il giorno, ha visto circolare sulla bocca di tanti il nome di Alessandro Del Piero come possibile candidato alla presidenza della Figc. In serata, su Sky, è arrivata la dichiarazione di “Pinturicchio”, allo stato uno dei migliori giocatori italiani di tutti i tempi, campione del mondo, con la Nazionale, nel 2006.

DEL PIERO, NESSUNO MI HA CHIAMATO

Allo stato non c’è nulla di concreto, spiega Del Piero, nessuno mi ha chiamato, nemmeno l'assocalciatori e secondo il suo ragionamento “se non ti invitano non è che puoi presentarti, bisogna essere portati da qualcuno. Dire che no non è vero, ma a oggi non c'è nulla di concreto". L’ex attaccante però apre alla possibilità di una candidatura, pur ribadendo che per arrivare in fondo bisogna che almeno una delle componenti lo candidi. E lo fa richiamandosi allo spirito di squadra “Sono stato accostato a una frangia rispetto a un'altra e questo non è da me, non lavoro contro qualcuno specie in Figc, io ho vinto anche un mondiale” ha rivendicato Del Piero “Da uomo di calcio seguo tutto - ha aggiunto -, una situazione del genere deve essere presa in considerazione con il massimo rispetto delle situazioni. Per me la squadra è fondamentale e deve esserci lo spirito di squadra tanto più per la Figc”.