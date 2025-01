Alla Casa Bianca oggi è giornata di trasloco, sarà una operazione veloce, da Biden a Trump, in sole 5 ore

Sarà un passaggio di testimone velocissimo alla Casa Bianca, in sole cinque ore gli addetti dovranno rimuovere tutto ciò che appartiene a Joe Biden per inserire quanto richiesto dal nuovo inquilino, Donald Trump, che contemporaneamente è impegnato nell’Inauguration day. Il personale incaricato dovrà smontare la Casa Bianca di Biden e preparare quella di Trump. Un’impresa da svolgere con la massima precisione e soprattutto con discrezione.





La sicurezza di Melania

Per la futura first lady, Melania Trump, l’impatto con le nuove stanze della Casa Bianca saranno meno traumatiche rispetto a quanto avvenne otto anni fa. Recentemente in una intervista, ha rivelato di sentirsi molto più sicura riguardo al processo, poiché conosce già le stanze in cui lei e il marito vivranno. Ma non solo, oggi conosce anche le modalità in cui si svolgeranno le operazioni di trasferimento. Nel 2017, alla sua prima volta da first lady, malgrado una visita guidata di Michelle Obama, Melania era titubante su come si sarebbe svolto l'intero processo. Oggi però ha più familiarità con la Casa Bianca e questo rende più gestibile il trasloco. Il "transfer of families". Ovvero il passaggio tra le famiglie presidenziali, coincide anche con i festeggiamenti per l'insediamento del nuovo presidente.





Alle 8.30 il via all’operazione

L’operazione per il trasloco inizierà alle 8.30 del mattino (ora di Washington) saranno le 14:30 in Italia. Quindi prima dell’inizio delle cerimonie ufficiali. È in questo momento che lo staff della Casa Bianca si riunisce nella State Dining Room per un ultimo saluto alla first family uscente. L’atto è seguito da un caffè nella Blue Room tra il presidente uscente Joe Biden, il presidente eletto Donald Trump, gli ex presidenti e vicepresidenti, insieme ai loro consorti. Secondo alcune indiscrezioni, Trump invece, potrebbe decidere di non partecipare all’incontro. Si interromperebbe così una tradizione consolidata.





Le operazioni di trasloco

Dopo il caffè nella Blue Room, le operazioni per il trasloco continueranno intorno alle 10.30. In cinque frenetiche ore il personale rimuoverà i mobili e gli effetti personali della famiglia Biden e inizierà a sistemare quelli dei nuovi inquilini, la famiglia Trump. Da tempo Melania ha spedito a Washington molti degli oggetti che desidera avere nella residenza presidenziale. Di fatto un’operazione che accelera i tempi e riduce il carico di lavoro per il team di traslocatori, dando modo agli addetti di aprire le scatole contenenti gli effetti personali della nuova First Family e sistemare i vestiti negli armadi. Seguirà l’operazione dei bagni. Anche in questo caso vengono adattati alle preferenze dei nuovi inquilini,. Vengono infatti sistemati i prodotti per la cura personale scelti da Melania e Donald Trump.





La seconda fase

Attorno alle 14.30, il trasloco dovrebbe essere quasi al termine. È il momento in cui il personale si accerta che ogni cosa sia a suo posto perché tra le 15.30 e le 17.00, la Casa Bianca deve essere pronta per accogliere i nuovi inquilini. È questo anche il momento in cui arriva il capo usciere che, all’ingresso del South Portico, accoglierà il nuovo presidente con un caloroso: "Benvenuto nella sua nuova casa, signor presidente".