Allarme bomba a Trani, chiuse tutte le scuole e bloccato il traffico ferroviario

SCUOLE CHIUSE

L’allarme è scattato poco prima delle sei e mezza di questa mattina. Alla stazione ferroviaria di Trani, all’interno di una valigetta abbandonata, è stato trovato un biglietto che annunciava la presenza di non meglio precisati ordigni biologici, piazzati nella stessa stazione ma anche in due scuole della cittadina pugliese. Di una veniva fatto il nome, dell’altra no. Per non correre rischi il sindaco Amedeo Bottaro le autorità ha subito disposto l’immediata chiusura di tutti gli istituti scolastici: “A causa di un allarme bomba in una scuola non precisata, tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado resteranno chiuse nella giornata odierna”.

TRENI BLOCCATI

Contestualmente è stata anche bloccata la circolazione ferroviaria tra Pescara e Bari. Fermati, oltre ai treni locali, anche diversi convogli Intercity e ad Alta Velocità in servizio lungo la dosale adriatica. Tra i treni bloccati, il Frecciarossa Lecce - Milano delle 5:55, il treno Alta velocità Bari - Milano delle 6:35, e gli Intercity Torino- Lecce delle 20:50, Milano - Lecce delle 21:15 e il Milano - Lecce delle 21:50. Trenitalia invita a consultare il proprio sito per gli aggiornamenti.

BONIFICA E VERIFICHE

Sono in corso le operazioni di bonifica in stazione e nei vari istituti scolastici. Si stanno anche visionando le immagini delle telecamere di sicurezza della stazione, per individuare chi abbia lasciato il biglietto anonimo, scritto in stampatello con firma in arabo su un foglio a quadretti. Gli esperti sono al lavoro per verificare l’attendibilità della minaccia. Che a una prima analisi sembra bassa, ma si è scelto di non correre rischio.