Serie A, il Milan cade a Firenze, rallentano Juventus e Roma; in testa c'è il Napoli inseguito dall'Inter

FIORENTINA-MILAN 2-1

Partita intensa, combattuta, appassionante. Alla fine ha vinto la Fiorentina. Milan sconfitto ma protagonista di un bel secondo tempo. Al Franchi tre gol, tre rigori sbagliati e tante occasioni. Meglio i viola nel primo tempo, meritato il vantaggio dell'ex rossonero Adli. Al quarto d'ora della ripresa pareggio di Pulisic, con un bel tocco al volo; al 28esimo del secondo tempo gol partita di Gudmunson. Il portiere del Milan Maignan ha parato un rigore a Kean, il suo collega viola De Gea di rigori ne ha parati addirittura due: il primo a Theo Hernandez, il secondo a Abraham. Nel secondo tempo il Milan ha spinto alla ricerca del pareggio, cui è andato vicino; ma in pieno recupero viola pericolosissimi con la traversa colpita da Kean. Prima del fischio finale espulso Theo Hernandez.





JUVENTUS-CAGLIARI 1-1

Non c’è stata continuità dopo la svolta di Lipsia. Le imprese in Champions sono belle, ma tolgono energie (fisiche e mentali). I bianconeri subiscono il primo gol di questo campionato e inciampano sul Cagliari. Gara in discesa dopo un quarto d’ora con il rigore trasformato da Vlahovic. La Juve poi però gestisce e non affonda il colpo, con diverse occasioni non sfruttate. Nella ripresa clamorosa occasione non sfruttata dal serbo. E puntuale arriva il conto: rigore per il Cagliari trasformato da Marin all’88esimo. Nel finale espulso Conceicao e palo colpito dai sardi con Obert.

MONZA-ROMA 1-1

Il pareggio va stretto ai giallorossi, che sicuramente hanno creato di più; ma i brianzoli non hanno rubato nulla, hanno saputo proteggersi dagli attacchi avversari e -una volta sotto- hanno reagito. La Roma si lamenta dell’arbitro, con una certa ragione: nel finale ignorato un pestone in area (fortuito ma chiaro) su Baldanzi. La squadra di Juric nel primo tempo ha colpito un palo e sprecato altre tre occasioni. La partita è stata sbloccata al 15esimo della ripresa con un gol di Dovbik al culmine di una azione personale. Ma nove minuti più tardi il Monza ha pareggiato con il gol di Dani Mota, pronto al tap in dopo una respinta corta di Svilar.