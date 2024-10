Presunta corruzione, arrestati a Roma un dirigente della Sogei e un imprenditore

IN FLAGRANZA DI REATO

La Sogei è una società di informatica del Ministero dell’Economia. Ora è al centro di una inchiesta della Procura di Roma per presunta corruzione. Ieri sera sono scattati due arresti da parte della Guardia di Finanza. Riguarda un dirigente della società e un imprenditore. L’arresto con l’accusa di concorso in corruzione è avvenuto in flagranza di reato, mentre avveniva uno scambio di 15 mila euro in contanti, che sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle. Proprio “con le mani nella marmellata”.

INDAGINI A TUTTO CAMPO

L’inchiesta è ad ampio respiro ed è coordinata dalla procura di Roma. Questa mattina sono scattati controlli e perquisizioni che riguardano altre due società quotate: la Digital Value spa e la Olidata spa. Si stanno controllando conti e registri per verificare tutte le operazioni effettuate, dirigenti e impiegati probabilmente saranno sentiti dagli inquirenti, che vogliono vederci chiaro. Non è escluso che l’inchiesta si allarghi ulteriormente e riguardi anche altre aziende e altri imprenditori. Focus anche sui pubblici ufficiali.