Italia testa di serie al sorteggio per le qualificazioni mondiali; e l'Under 21 si qualifica per gli Europei Photo Credit: agenziafotogramma.it

POSIZIONE GARANTITA

Adesso è ufficiale: l’Italia sarà testa di serie in occasione del sorteggio per la formazione dei gironi di qualificazione al prossimo mondiale. Una buona notizia per gli Azzurri: dopo le dolorose mancate qualificazioni a Russia 2018 e Qatar 2022, l’idea di avere un percorso sulla carta un po’ più agevole è rassicurante. Il che non significa prendere sotto gamba l’impegno, l’Italia non può permetterselo. La nazionale di Spalletti, dopo il clamoroso fallimento degli Europei, sembra aver intrapreso la strada del riscatto, ma è ancora presto per pensare di aver risolto tutti i problemi.

GRAZIE AL RANKING

La prima fascia nel sorteggio per le qualificazioni mondiali era già molto vicina grazie alla Nations League: serve arrivare o primi o secondi nel girone, l’Italia è attualmente al comando con sei punti di vantaggio sul Belgio, che è terzo. Sarebbe stato sufficiente un pareggio a Bruxelles il 14 novembre. Ma la promozione è arrivata prima, grazie al ranking e alla Spagna, la cui vittoria ha blindato la posizione degli Azzurri, a prescindere dai risultati delle prossime due partite.

SORTEGGIO A ZURIGO

Teste di serie saranno infatti le otto squadre che si piazzeranno ai primi due posti dei gironi di Nations League e le quattro migliori del ranking. Già sicure della prima fascia saranno Germania, Spagna, Francia, Belgio, Inghilterra, Portogallo, Olanda e Italia. Ne mancano quattro, con Croazia e Svizzera a un passo. Qualificazione al mondiale garantita solo alla prima classificata di ogni girone, le dodici seconde e le quattro migliori di Nations League si contenderanno i quattro posti rimanenti tramite play off. Il sorteggio si terrà il prossimo 13 dicembre a Zurigo.