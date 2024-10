Azzurri, netta vittoria su Israele, 4-1 a Udine, Italia in testa al girone di Nations League

Serviva una vittoria per confermarsi in testa al girone di Nations League e per proseguire nel processo di ricostruzione. la vittoria su Israele è stata piena, netta, meritata. Da tempo gli azzurri non calavano un poker, peccato per quel gol subito che macchia un po' la prova della difesa.





AVANTI DI RIGORE

Gli azzurri provano da subito a fare la partita, ma la prima occasione è per Israele: palla persa centrocampo da Fagioli, ripartenza di Gloukh che dal limite scocca un rasoterra potente che finisce fuori di pochissimo. Lo spavento stimola l’Italia, che alza i ritmi e la qualità delle giocate. Da segnalare un paio di ottime azioni degli azzurri, che sfiorano il vantaggio tre volte con Retegui, una con Tonali, una con Raspadori. Al 40esimo la gara si sblocca: fallo da rigore su Tonali, dal dischetto trasformazione perfetta di Retegui, con palla sotto il sette. Poco dopo Raspadori si divora l’occasione del raddoppio. All’intervallo per l’Italia vantaggio minimo, ma meritato e un po' strettino.

RIPRESA IN SCIOLTEZZA

A inizio ripresa l’Italia spinge subito la ricerca del raddoppio: missione compiuta dopo sette minuti, con il colpo di testa vincente di Di Lorenzo su cross tagliato di Raspadori. Israele torna teoricamente in partita al 21esimo con un gol direttamente da calcio d’angolo di Abu Fani. Rammaricata per aver subito gol anche questa volta, la nazionale di Spalletti parte subito all’assalto per rimpinguare il vantaggio ed evitare il minimo scarto. Prima c’è un miracolo del portiere Glaser su colpo di testa di Bastoni, ma poco dopo l’ennesimo assist di Dimarco porta al 3-1 segnato da Frattesi. A 10 minuti dal 90esimo il 4-1 con Di Lorenzo, autore di una doppietta. Negli ultimi minuti è entrato Daniel Maldini, per lui debutto in nazionale, nel segno di una dinastia cominciata da nonno Cesare e passata da papà Paolo, che curiosamente debuttò in serie nel 1985 proprio a Udine.