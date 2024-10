Femminicidio nel casertano, ragazza di 24 anni strangolata dal marito davanti ai figli piccoli

STRANGOLATA

L’ha strangolata a mani nude. Uccidendola. Il tutto è avvenuto davanti agli occhi dei due figli piccoli. La cronaca ci propone l’ennesimo femminicidio, con l’aggravante del trauma per i bambini. Questa mattina prima dell’alba, intorno alle cinque, è scoppiata una lite in una casa di san Felice Cancello in provincia di Caserta. Una palazzina a due piani in via Caravaggio.

FIGLI SOTTO CHOC

La situazione è presto degenerata. Un trentenne, di origine albanese, ha aggredito la giovane moglie, le ha messo le mani al collo e non ha mollato la presa fino a quando lei ha smesso di respirare. La vittima aveva solo 24 anni, anche lei era di origine albanese, l’hanno trovata senza vita nel letto matrimoniale; la giovane aveva già due figli: di quattro e sei anni. I bambini, svegliati dal trambusto, molto probabilmente hanno dovuto assistere all’omicidio della madre. Per ora i piccoli sono stati affidati ai servizi sociali.

IN STATO DI FERMO

Poco dopo il delitto sul posto sono arrivati i Carabinieri. Hanno trovato l’uomo davanti alla porta di casa, in stato confusionale. Lo hanno posto in stato di fermo in caserma, sta per intervenire il magistrato, pronta l’accusa di omicidio. Sull’accaduto indaga la Procura di Santa Maria Capua Vetere, nell’abitazione dove è avvenuto il delitto sono in corso i consueti rilievi, anche se la dinamica di quanto accaduto sembra piuttosto chiara.

L'ALLARME DELLA COGNATA

L’aggressore si chiama Lulzim Toci, 30 anni, lavora in modo saltuario come bracciante; la vittima si chiamava Eleonor Toci, 24 anni, casalinga. I due erano sposati. A chiamare i carabinieri è stata la cognata della coppia. Il 30enne infatti, dopo il delitto, è andato a casa della cognata, chiedendole di accompagnarlo in ospedale, ma la donna non lo ha creduto e ha chiamato i nipoti, di quattro e sei anni. "Papà ha ucciso mamma" hanno detto i bimbi alla zia, che ha subito contattato il 112. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, il 30enne vagava nei pressi dell'abitazione, in via Caravaggio, è stato quindi fermato e portato in caserma.