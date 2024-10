Inchiesta ultrà San Siro, sotto scorta i magistrati che indagano sulle infiltrazioni della malavita

La decisione è stata presa oggi vista la delicatezza dell’inchiesta , che riguarda da vicino anche il mondo della criminalità organizzata , specie quella calabrese della ‘ndrangheta. I reati ipotizzati sono pesanti, nel corso di questi mesi ci sono anche stati regolamenti di conti che hanno portato anche a due omicidi: sono stati uccisi i capi ultrà dell’Inter Vittorio Boiocchi e Antonio Bellocco . Girano anche molti soldi, tra biglietti per entrare allo stadio, parcheggi, trasferte, persino le birre vendute in curva. E sullo sfondo c’è anche lo spaccio di sostanze stupefacenti . Insomma, roba pesante.

Il magistrato che sta indagando sulle infiltrazioni della malavita nel mondo ultras di san Siro da oggi si muoverà sotto scorta. Lo ha deciso la Prefettura di Milano su richiesta del procuratore Marcello Viola. Quindi il pubblico ministero della Direzione Distrettuale Antimafia Paolo Storari per almeno sei mesi avrà una scorta di quarto livello , che prevede due agenti armati e una macchina a disposizione. L'altra titolare del fascicolo, Sara Ombra , anche lei della DDA, da tempo è sotto scorta per altre inchieste che riguardano le mafie

INTERROGATORI IN VISTA

Inter e Milan sono vittime del sistema, ma il pensiero degli inquirenti è che non abbiano fatto abbastanza per contrastarlo. Poche prese di distanza (magari anche per paura) e un po’ di connivenza. Per questo nei prossimi giorni saranno sentiti dai magistrati alcuni protagonisti: i dirigenti dell’Inter Beppe Marotta e Javier Zanetti, oltre all’allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi. E sull’altro fronte verrà sentito il calciatore del Milan Davide Calabria