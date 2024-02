Allarme Consob, investitori/risparmiatori raggirati come Pinocchio dal Gatto e dalla Volpe

Tanto hanno fatto, i due truffatori della fiaba di Carlo Collodi, che Pinocchio sotterrò le sue monete nella convinzione che sarebbe cresciuto un albero di zecchini d’oro che lo avrebbe fatto diventare ricco. Lo schema del raggiro è lo stesso delle truffe finanziarie contro cui, oggi, mette in guardia la Consob.

CHI CADE IN TRAPPOLA, PERDE I SUOI SOLDI

L’aggancio può arrivare via web o telefono (e-mail, social, whatsapp). Gli “intermediari finanziari” possono lanciare offerte in criptovalute, magari in azioni di aziende con marchi molto noti o addirittura abusare del nome della stessa Consob, per ingannare i risparmiatori. Il risultato non cambia, se Banche, Sim, assicurazioni, piattaforme di Trading Online, consulenti finanziari e assicuratori non sono regolarmente autorizzati, il Pinocchio malcapitato di turno perderà i propri soldi. Autorizzazione che tutela, in caso di contenzioso, l’investitore.

TRUFFA NELLA TRUFFA

Tra gli inganni che coinvolgono anche il nome dell’Autorità di vigilanza sui mercati c’è lo sfruttamento del logo della stessa per "prospettare ai risparmiatori già truffati l'ipotesi ingannevole di un recupero crediti, che in realtà non è altro che una truffa dopo la truffa promuovendo iniziative che nulla hanno a che vedere con la Consob".