Allerta massima in Israele per un possibile attacco dall'Iran. Hamas, "i colloqui a un punto morto"

La possibile rappresaglia di Teheran per il raid di lunedì scorso su Damasco, in cui è stata colpita l’ambasciata iraniana, mette in allerta Israele. “Ci aspettano giorni complessi” ha detto il comandante dell’intelligence militare Aharon Haliva. “Da quasi sei mesi siamo pronti a tutti gli scenari” ha ribadito il portavoce dell’esercito Daniel Hagari. "Le forze dell'Idf - ha spiegato - ogni dichiarazione del nemico viene presa in considerazione". Il Paese ha aggiunto ha attiva una "protezione su più livelli e con aerei in cielo 24 ore su 24 per molto tempo". Da subito Teheran aveva annunciato vendetta per l’uccisione del comandante delle guardie rivoluzionarie. Secondo il quotidiano israeliano Haaretz si temono attentati nelle ambasciate di Tel Aviv all'estero, oltre ad attacchi con droni e missili direttamente dall'Iran, dal Libano o dalla Siria. Motivo per cui, da questa mattina, l'Idf avrebbe attivato il disturbo del gps in tutto il Paese.





I COLLOQUI A UN PUNTO MORTO

Intanto resta alta la polemica per l’uccisione dei 7 volontari dinel corso di un raid su Gaza, mentre portavano aiuti umanitari. L’ong ha chiesto un’indagine indipendente e terza. Inchiesta chiusa invece sul fronte israelano. A spiegarlo, ancora Hagari. "ha detto. Tutto fermo invece sul fronte negoziati. “ha detto Osama Hamdan, rappresentante di Hamas a Beirut, addossando tutta la responsabilità ad Israele.ha affermato ad Al Jazeera un altro esponente di Hamas.