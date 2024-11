Alta adesione allo sciopero della sanità, oggi a rischio interventi, visite e terapie; garantite le urgenze

ALTA ADESIONE

Dai primi dati in arrivo dalle varie regioni, risulta una adesione molto alta allo sciopero proclamato per oggi nel settore sanitario. Si registrano punte fino all’85%. Chi ha organizzato l’agitazione (Pierino Di Silverio, segretario Anaao Assomed, Guido Quici, presidente Cimo-Fesmed, e Antonio De Palma, presidente del sindacato degli infermieri Nursing Up) afferma in una nota: “Questo è un segnale importante, che dovrebbe far riflettere sulle condizioni di lavoro inaccettabili negli ospedali e sulla condivisione delle ragioni della protesta”.

A RISCHIO VISITE, TERAPIE E INTERVENTI

La protesta è di 24 ore e quindi durerà per tutto il giorno. Riguarda medici, infermieri, dirigenti e operatori sanitari. Naturalmente sono garantite le emergenze, invece risultano a forte rischio quindicimila interventi già programmati, centomila visite specialistiche, cinquantamila radiografie, poi ancora analisi, terapie in ambulatorio e a domicilio. Si registrano notevoli disagi per i pazienti, che non hanno responsabilità ma che alla fine pagano il conto più alto: non solo sono malati, non solo devono confrontarsi con lunghe liste d’attesa; devono anche correre il rischio di vedere cancellato un appuntamento che magari attendevano da mesi.

CONTRO LA FINANZIARIA

L’agitazione è contro la Legge di Bilancio 2025, considerata “deludente” dalle associazioni sindacali. Che denunciano “una riduzione del finanziamento per la sanità rispetto a quanto era stato annunciato”. Non sono stati giudicati sufficienti gli aumenti previsti: 17 euro netti per i medici e 14 euro netti per i dirigenti sanitari per il 2025, 115 euro nel 2026 per i medici e zero per i dirigenti sanitari, mentre nelle tasche degli infermieri arriverebbero per il 2025 circa 7 euro e per il 2026 circa 80 euro.

LE CONDIZIONI DI LAVORO NEGLI OSPEDALI

Altri motivi della protesta toccano inoltre i contratti di lavoro, compresi quelli dell'ospedalità privata, a cui, secondo le organizzazioni sindacali, "vengono assegnate risorse assolutamente insufficienti"; mancata detassazione di una parte della retribuzione; mancata attuazione della normativa sulla depenalizzazione dell'atto medico e sanitario. In piazza anche per protestare contro l'assenza di risorse per l'immediata assunzione di personale e la mancata introduzione di norme che impegnino i ministeri competenti all'immediata attivazione di Presidi di Pubblica Sicurezza negli ospedali italiani al fine di renderli luoghi sicuri per il personale che vi opera. Oggi a Roma in programma un corteo di protesta. Forse potrebbero organizzarne un altro anche i tanti pazienti lasciati al loro destino