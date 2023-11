Amadeus annuncia l'arrivo a Sanremo di Giovanni Allevi: super ospite mercoledì 7 febbraio

Amadeus annuncia al Tg1 l'arrivo al Festival di Sanremo di Giovanni Allevi, che sarà all'Ariston il prossimo 7 febbraio.

Perché Sanremo è Sanremo. E non ci sono altre parole da aggiungere. Il conto alla rovescia inizia da ora, dall'ultimo annuncio di Amadeus al Tg1. Dal 6 al 10 febbraio non prendete impegni. Sanremo torna e la musica sarà la grande protagonista della settimana più attesa da tutti. Ora gli occhi di tutti sono puntati sul prossimo 3 dicembre quando Amadeus annuncerà tutti i big in gara al Festival.



SANREMO GIOVANI

"Faccio un grande in bocca a lupo ai ragazzi, a loro vanno i miei complimenti perché in questi anni ho assistito a una crescita tangibile e costante ", dice il direttore artistico e conduttore di Sanremo. "Un numero inaspettato di iscrizioni che ha superato tutti i precedenti, quattro protagonisti si aggiungono agli otto già selezionati per la finale di Sanremo Giovani. Sarà una serata imperdibile con dodici canzoni belle e dodici ragazzi talentuosi".

Ecco i dodici giovani che i 12 giovani che il prossimo 19 dicembre si affronteranno nella finale di Sanremo Giovani.

bnkr44 – Effetti speciali

CLARA – Boulevard

GrenBaud – M'ama

Jacopo Sol – Cose che non sai

Lor3n – Fiore d'inverno

SANTI FRANCESI – Occhi tristi

Tancredi – Perle

Vale LP – Stronza

Dipinto- Criminali

Fellow- Alieno

Nausica- Favole

Omini- Mare Forza 90i

LA RIVOLUZIONE TARGATA AMADEUS

Amadeus ha rivoluzionato il Festival. Spazio al rock, con la vittoria dei Maneskin, ma anche alla Generazione Zeta. Lui stesso, lo scorso anno, ospite di Rtl102.5 e Radio Zeta ha detto: "Mi ispiro a Radio Zeta, che ascolto sempre in auto. In camerino, invece, c'è Rtl102.5".

MARCO MENGONI CO-CONDUTTORE DELLA PRIMA SERATA

Lo scorso anno ha vinto Sanremo Marco Mengoni, che è pronto a tornare all'Ariston durante la prima serata. Canterà "Due vite", ma sarà co-conduttore della puntata con Amadeus.

Grandi cambiamenti anche per Prima Festival, la striscia che anticipa Sanremo su Rai1. Quest'anno, alla conduzione, ci saranno: Paola e Chiara, Mattia Stanga e Daniele Cabras. "Torniamo a Sanremo ma in una veste diversa. Non vediamo l’ora, grazie Amadeus”, il commento di Paola e Chiara dopo l'annuncio di Amadues.