L’annuncio del capitano del Festival è giunto durante l’edizione delle 20 del TG1. Il duo sarà sul palco dell’Ariston sabato 11 febbraio

"Sono molto felice di poter fare questo annuncio, perchè sono un grande fan di questo gruppo – ha detto Amadeus - e non avrei mai pensato di conoscerlo personalmente. Ho trasmesso per tanti anni in radio i loro successi e finalmente potrò averli sul palco". Con i Depeche Mode saranno ospiti della serata finale del Festival di Sanremo, sabato 11 febbraio, si va completando la lista di grandi nomi della musica attesi nella città dei fiori.

I DEPECHE MODE

Dave Gahan e Martin Gore hanno annunciato per la primavera del 2023 l'uscita del nuovo album "Memento Mori" (Columbia Records/Sony Music), il loro quindicesimo disco in studio, il primo dopo la prematura scomparsa di Andy "Fletch" Fletcher, morto a 60 anni lo scorso maggio. "Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto all'inizio della pandemia – ha sottolineato Gore nelle scorse settimane - e i suoi temi sono stati ispirati direttamente da quel periodo. Dopo la scomparsa di Fletch, abbiamo deciso di continuare perché siamo sicuri che questo è ciò che avrebbe voluto, e questo ha davvero dato al progetto un ulteriore livello di significato". Dave Gahan ha aggiunto: "Fletch avrebbe amato questo album. Non vediamo l'ora di condividerlo presto con voi, e non vediamo l'ora di presentarlo dal vivo". Alla pubblicazione del disco seguirà infatti un tour mondiale che riporterà i Depeche Mode dal vivo dopo cinque anni e toccherà l'Italia questa estate con tre date: il 12 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, il 14 luglio a San Siro a Milano e il 16 luglio al dall'Ara a Bologna. Il disco arriva a sei anni di distanza dal precedente "Spirit" (2017), certificato oro in Italia.