Amadeus, ospiti Black Eyed Peas. E annuncia i nomi delle altre due co-conduttrici

I Black Eyed Peas superospiti a Sanremo. " Finalmente - ha detto Amadeus - dopo tre anni Sanremo torna ad ospitare grandi nomi della musica internazionale. Arrivano da Los Angeles, da 25 anni realizzano hit note in tutto il mondo. Parliamo di di 35 milioni di album venduti e 120 milioni di singoli per un gruppo premiato con sei Grammy, gli oscar della musica. Parliamo davvero di un super nome, di un superospite internazionale ", ha concluso il direttore artistico, annunciando " un'altra novità " per domani a Viva Rai2! da Fiorello e " un'altra notizia al Tg1 in settimana ". Il gruppo musicale alternative hip hop statunitense si è formato nel 1995 a Los Angeles (California) per iniziativa dei rapper Apl.De.Ap, Will.I.Am e Taboo.

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

LE REAZIONI ENTUSIASTE DELLE PROTAGONISTE

"E' una bellissima notizia, non vedevo l'ora di condividerla". Così l'azzurra della pallavolo Paola Egonu, in un breve video su Instagram, annuncia ai followers la sua presenza per una serata a Sanremo come co-conduttrice. "Ciao ragazzi - comincia Egonu - Ci vediamo a febbraio al Festival di Sanremo. Mi raccomando, non mancate". Tantissima emozione anche per Chiara Francini, "Sicuramente partecipare a Sanremo è un sogno che si avvera per ogni ragazza italiana, ed è un traguardo incredibile per una ragazza di provincia come me". L’attrice spiega di aver dovuto mantenere il segreto per una settimana “Non l'ho detto a nessuno, neanche al mio fidanzato: tutte le volte che arrivava un messaggio di Amadeus scappavo in bagno per paura che lui riconoscesse la voce, millantando di dovermi lavare le mani. Ero a tavola con mia madre e tutte le volte che Amadeus appariva, e capitava spesso, continuavo a fissare il brodino nel piatto per non tradirmi...”. Poi Francini promette “Al festival porterò la mia gioia, porterò tutta la Chiara che ho".