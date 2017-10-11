Anche Asia Argento accusa di stupro il produttore Weinstein

11 ottobre 2017, ore 10:21

Anche Asia Argento accusa di stupro Harvey Weinstein: i fatti risalirebbero a quando l'attrice aveva 21 anni. Il potente produttore di Hollywood intanto cerca aiuto: sarebbe volato in Europa per entrare in una struttura per dipendenze sessuali. La moglie Georgina Chapman lo ha lasciato. Condanna anche da Obama e Michelle, che si dicono 'disgustati'.

