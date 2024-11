Andrea Bocelli a RTL 102.5: “Nella mia carriera non ho mai dato niente per scontato e raggiungere questi traguardi mi stupisce ancora, non mi ci abituerò mai”

Andrea Bocelli è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Giorgia Surina per presentare l’album “Duets”, che celebra i 30 anni di carriera del tenore e riunisce molte delle collaborazioni più amate di questi ultimi tre decenni e brani nuovi, in una raccolta di 32 tracce che abbraccia tutta la carriera dell’artista. Al suo interno, le eccezionali collaborazioni con Luciano Pavarotti, e Stevie Wonder, i duetti con Bono, Ed Sheeran, Céline Dion, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Sarah Brightman, Giorgia, insieme a nuovi duetti registrati appositamente per questo album con Elisa, Karol G, Shania Twain, Chris Stapleton, Gwen Stefani, Marc Anthony, Sofia Carson, Lauren Daigle, Matteo Bocelli e Hans Zimmer. Ai microfoni di RTL 102.5 ha raccontato: «Dietro questo album c’è tanto lavoro e tante soddisfazioni, soprattutto cantare e lavorare insieme a grandi colleghi ti dà sempre un’energia nuova e tanto entusiasmo. Alcuni dei duetti sono stati fatti di recente, pensando proprio a questa ricorrenza e sono tutte canzoni ispirate, si sente una certa autenticità secondo me». «Sono molto contento e non ho mai dato niente per scontato e ogni volta che raggiungo qualche traguardo, sono il primo ad essere stupito. Raggiungere i sold out ai live continua ad essere una sorpresa per me e non mi ci abituerò mai» ha aggiunto il tenore. Inoltre, in merito al singolo “Bambina Mia Ricordati” ha rivelato come è nata l’idea di inserire il cameo di Virginia, sua figlia: «La canzone è stata scritta da un mio amico e collega tanti anni fa e quando me la fece ascoltare mi colpì molto e mi commosse. In passato avevo già provato a registrarla per altri album ma c’è un tempo per tutto. Ho pensato di registrarla in occasione di questo traguardo e inserire un cameo, ovvero mia figlia Virginia. Quando l’ho portata a registrare, si è commossa molto e non voleva più inciderla. Il pezzo è effettivamente molto toccante ed è stato difficile convincerla a tornare in studio».





Andrea Bocelli 30: The Celebration

Il tenore è stato protagonista di “Andrea Bocelli 30: The Celebration”, un evento di tre giorni a luglio al Teatro del Silenzio di Lajatico, Toscana diventato anche un film, rilasciato l’8 novembre in tutto il mondo, presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione parallela “Alice nella Città”. Questa spettacolare serie di concerti ha messo in mostra il vasto repertorio di Bocelli oltre che duetti straordinari con molti altri artisti. L'evento vanta, infatti, una formazione costellata di stelle, tra cui Ed Sheeran, Shania Twain, Jon Batiste, Russell Crowe, Brian May, Eros Ramazzotti, Elisa, Johnny Depp, Laura Pausini, Zucchero, Sofia Vergara, Matteo Bocelli, Virginia Bocelli, Jannik Sinner, Lang Lang e molti altri. Durante W L’Italia, Andrea Bocelli ha rivelato: «Questi tre concerti sono stati una rivelazione per me, perché all’inizio ero preoccupato per la presenza di tutte queste star internazionali, ma ho riscontrato gioia da parte di tutti. Nel backstage, dopo i concerti, ci sono stati dei party e c’era uno spirito goliardico e molto amichevole. Tra tutti, il più divertente è Ed Sheeran e c’è stato un aneddoto divertente riguardo al duetto “Perfect Symphony”, lui mi ha mandato la canzone e io ho provato a cantarla nel modo che mi sembrava più giusto, in modo leggero. Lui l’ha ascoltata e non gli è piaciuta, così ha preso l’aereo ed è venuto a casa mia per farmela cantare come voleva lui. È un ragazzo davvero in gamba, un grande artista, simpatico, umile, con i piedi per terra e l’ho accontentato, anche se con qualche compromesso».





Il tour

Oltre a tutti i progetti già citati, Andrea Bocelli si esibirà live in un tour planetario, che ha preso il via il 4 novembre e terminerà il 22 dicembre, facendo tappa in numerosi paesi di tutto il mondo. Nel corso di W L’Italia, il cantante ha aggiunto: «A breve tornerò in America e mi esibirò anche al Madison Square Garden di New York. Per me è come una tradizione e c’è sempre un’atmosfera particolare, forse per tutti gli artisti che sono passati di lì, sia nel campo della musica che nello sport».