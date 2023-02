Andrea Delogu e Alberto Matano ospiti di W l'Italia, gli ultimi istanti prima del festival di Sanremo

Stamattina, negli studi di RTL 102.5 a Sanremo, c’è stato un via vai continuo di ospiti. Durante ‘W l’Italia’, direttamente da ‘Prima Festival’ Andrea Delogu ha raccontato gli attimi prima della 73ª edizione del Festival della Canzone Italiana e, a seguire, il conduttore de ‘La vita in diretta’ Alberto Matano per le ultimissime dalla città dei fiori.



ANDREA DELOGU A RTL 102.5: «STASERA GUARDATE IL PRIMA FESTIVAL PERCHÉ CI SARÀ UNA GRANDE SORPRESA»

Dal 4 febbraio Andrea Delogu, gli Autogol e lo speaker di RTL 102.5 Jody Cecchetto stanno accompagnano gli spettatori di Rai 1 verso la kermesse. In diretta in radiovisione, Andrea Delogu svela come ha scoperto di essere la conduttrice del ‘Prima Festival’: «Ero in treno nella tratta Roma - Bologna, quindi con una linea che cade continuamente. Vedo il numero di Ama e rispondo “Ama fai presto che mi cade la linea” e lui fa “Ti va di condurre il ‘Prima Festival’, avrai dei compagni davvero fighi», dice e poi aggiunge «Poi ho scoperto di condividere questa avventura con gli Autogol e il vostro Jody Cecchetto». Il ‘Prima Festiva’ continuerà per tutta la durata del Festival e Delogu annuncia sorprese per l’edizione di questa sera: «Stasera guardate il Prima Festival perché ci sarà una grande sorpresa», annuncia in diretta su RTL 102.5. Andrea Delogu è in teatro con il suo spettacolo “40 e sto”: «In questo spettacolo mi diverto e racconto le sfighe di una donna di 40 anni», racconta a RTL 102.5.

ALBERTO MATANO A ‘W L’ITALIA”: «QUESTO FESTIVAL ASSUME UNA VALENZA ASSOLUTA, DOPO QUESTI ANNI COMPLICATI SANREMO RAPPRESENTERÀ IL MOMENTO CHE VIVIAMO»

Ospite di RTL 102.5, il conduttore de ‘La vita in diretta’ Alberto Matano ha raccontato le sue impressioni sul Festival di Sanremo. «Quest’anno è un mix incredibile, facciamo prima a dire chi non c’è. Sono molto curioso perché ci sono artisti che conosco poco. Sono curioso di sentire Ariete, gIANMARIA e Lazza. Dopo l’exploit di Lauro aspetto anche di vedere Rosa Chemical. Poi c’è anche la musica di quando eravamo adolescenti», dice in radiovisione. «Non vediamo l’ora di vedere i Black Eyed Peas e i Depeche Mode, musica che balliamo oggi e che ha segnato la nostra vita», aggiunge. Alberto Matano parla anche della portata culturale di questa edizione del Festival: «Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla prima serata del Festival di Sanremo è qualcosa di storico, non è mai accaduto. Questo festival assume una valenza assoluta, dopo questi anni complicati Sanremo rappresenterà il momento che viviamo», afferma. «Stasera sarò all’Ariston, siamo qui con ‘La vita in diretta’, voglio vedere e poi raccontare ciò che è successo», conclude.