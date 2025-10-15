Angelina Jolie a Roma! L'annuncio bomba alla Festa del cinema. Ecco quando arriverà nella Capitale

Francesco Fredella

15 ottobre 2025, ore 14:45

La star è attesa sul red carpet sabato 18 ottobre

Angelina Jolie a Roma. L'attrice sbarcherà alla 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma per il film 'Couture' di Alice Winocour.

La star è attesa sul red carpet sabato 18 ottobre alle 17:30. Jolie interpreta Maxine, regista americana di film horror, che si trova a Parigi durante la Fashion Week per girare un cortometraggio per una importante casa di moda. Lì, scopre di avere un tumore al seno. Da quel momento inizia un percorso che la porta a fare i conti con il corpo che cambia. Un tema che ha segnato la vita dell'attrice.

LA MORTE DELLA MADRE DI ANGELINA

Sua madre, Marcheline Bertrand, è morta nel 2007 a soli 56 anni a causa di un tumore ovarico. Anni dopo, Angelina ha scoperto di essere portatrice della mutazione genetica BRCA1, che aumenta il rischio di sviluppare il cancro al seno e alle ovaie. Per questo, nel 2013 si è sottoposta a una doppia mastectomia preventiva e, in seguito, ha rimosso le ovaie. Un momento difficile della sua vita che ha reso pubblico per sensibilizzare sul tema della prevenzione.

