Antonino Spinalbese ritrova il sorriso grazie a sua figlia, le prime foto insieme e i like sui social

Antonino Spinalbese riabbraccia la sua Luna Marì. Un momento di amore immenso che il settimanale Chi, diretto da Massimo Borgnis, immortala con un servizio fotografico. Qualche settimana fa è andata in scena la lite, a colpi di social, tra Spinalbese e la sua ex, Belen Rodriguez. Momento di tensione archiviato: l'ex hair stylist si gode la bimba e trova i fotografi sotto la sua casa milanese.

LA LITE TRA BELEN E SPINALBESE

Riavvolgiamo il nastro. Cosa era accaduto tra Belen e Spinalbese? La lite è andata in scena durante le feste di Natale. Da una parte Antonino Spinalbese, dall'altra Belen Rodriguez. Sullo sfondo la loro figlia, una bambina bellissima che è molto amata da entrambi i genitori.

Spinalbese, che ha archiviato la prima vita come parrucchiere e sta facendo il manager, ha accusato la sua ex di non avergli permesso di stare con la bambina nel periodo di Natale. Ed è andato giù pesantemente. "Sono un padre premuroso e, naturalmente, amo mia figlia più di ogni altra persona. Lei è la mia ragione di vita... Essere un buon padre non significa avere i milioni in banca... In questi giorni di feste non ho potuto vedere mia figlia né per la Vigilia, né a Natale e come se non bastasse domani, senza il mio consenso, partirà per un viaggio", ha detto. Belen, però, ha risposto alle accuse: "Distinto signor Antonino... e minacce sono molto gravi e hanno bisogno dell’attenta supervisione di un giudice".

FUGA D'AMORE PER BELEN RODRIGUEZ

E Belen ha ritrovato il sorriso grazie all'amore. La sua storia con Elio Lorenzoni, imprenditore del settore auto e moto, sta andando a gonfie vele (come vi abbiamo raccontato in questo articolo: https://www.rtl.it/notizie/articoli/fuga-d-amore-per-belen-rodriguez-che-vola-alle-maldive-ecco-il-bacio-con-elio-lorenzoni/). I due sono andati in vacanza alle Maldive, dove anni fa la Rodriguez aveva trascorso un periodo con Stefano De Martino, suo ex marito, lontano dal clamore mediatico.

LA NUOVA VITA DI BELEN, ADDIO TV?

Da pochi mesi, esattamente da quando è iniziato il nuovo palinsesto televisivo, Belen non è più in video. Prima conduceva Le Iene, programma di successo di ItaliaUno. Oggi, invece, è a casa. Ma si tratta di una scena che ha voluto prendere lei stessa per combattere la depressione. In una recente intervista a Mara Venier su Rai1 ha detto: "La depressione è venuta a bussare alla mia porta. È stato l’anno più difficile della mia vita, non lo avrei mai messo in conto. Sono caduta in basso, più in basso di così non si poteva. Non mi alzavo più dal letto, non aprivo le finestre, non guardavo la luce, non mangiavo più, ero arrivata a 47 kg. Mi sono guardata e ho detto, stai morendo… Però, poi mi sono tirata su le maniche...ho aperto quelle finestre e ho reagito". E poi la confessione sul lavoro: "Mi sono fermata perché se avessi continuato a lavorare, sarei stata irresponsabile, avrei mancato di rispetto alla produzione, in quei momenti non c’ero...ero smarrita".