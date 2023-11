ANTONIO TAJANI A RTL 102.5: "OGGI DOPPIO VERTICE MAGGIORANZA SU MANOVRA. SULLA RAI: SERVE FINANZIAMENTO PER PIANO INDUSTRIALE"

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato ospite, in collegamento telefonico, in Non stop News su RTL 102.5 con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro.

"Stiamo seguendo i 14 italiani e i 5 familiari nella striscia di Gaza. Ci stiamo preoccupando delle loro condizioni, sono stati contattati dal nostro Consolato a Gerusalemme. Stamattina il primo aereo con gli aiuti italiani che atterrerà in Egitto", dice Tajani.



"Siamo in contatto con tutte le unità di crisi che hanno cittadini nella striscia di Gaza cercando di farli uscire da quella zona", continua. "Mi sembra che la situazione sia ancora complicata. Hamas colpisce Israele, che va avanti nella striscia di Gaza. Abbiamo mandato un messaggio agli israeliana: fate attenzione alla popolazione civile", dice il vicepremier.

QUANDO ARRIVERA' IL "CESSATE IL FUOCO"?

"Elly Schlein ha fatto un'osservazione di propaganda politica", tuona Tajani. "Quando si fanno risoluzioni internazionali bisogna essere equilibrati per evitare tensioni in aumento. Quella della sinistra è solo una polemica. Israele ha diritto ad esistere, andremo avanti in questo percorso".

DOPPIO VERTICE DI MAGGIORANZA SULLA MANOVRA

Ci saranno due incontri con la Meloni, uno dedicato alla Manovra e uno alle riforme istituzionali. Per la Manovra riteniamo che il quadro è positivo: riduzione pressione fiscale, alcuni ritocchi sulla casa e chiarimenti sulla Rai affinché abbia il piano triennale. Questione che si possono risolvere oggi. C'è anche l'idea di una piattaforma nazionale a cui far iscrivere tutti quelli che vogliono affittare una casa, affinché di possa combattere il nero", dice Tajani.

CANONE RAI: SERVE UN FINANZIAMENTO ALLA RAI PER IL PIANO INDUSTRIALE

"Il taglio al canone Rai? Serve un finanziamento alla Rai che possa avere un piano industriale. L'industria radio-televisiva non può essere sottovalutata. Dobbiamo vedere come proteggere la libertà d'informazione e difendere il comparto radio-tv in Italia.

PRESIDENZIALISMO, IMPORTANTE PER IMPEDIRE RIBALTONI

"Ci sarà una riforma. Va approvata la base per portarla in Cdm. Ci sarà una nostra proposta: elezione diretta del presidente del Consiglio senza ledere i poteri del Capo dello stato. E' importante, lo diciamo nel 1995, per garantire stabilità impedendo ribaltoni dopo anni di Governi non scelti dal popolo. In piena democrazia", dice Tajani.

SANITA', OCCORRE ABBATTERE LE LISTE D'ATTESA

Fedez ieri ha chiesto da Fazio di non ridurre il bonus psicologo. "Sono padre di una psicologa", aggiunge. "Credo che su deba essere obiettivi: stiamo lavorando per abbattere le liste d'attesa. Servono effetti premianti a quei medici che facendo straordinari abbattono le liste d'attesa", aggiunge.