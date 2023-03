Antonio Zequila a cuore aperto, omaggio mio padre con un libro. Tra le pagine ricordi e emozioni

Non solo attore, amato per il suo temperamento e per il suo fascino, ora Antonio Zequila torna in libreria con un secondo volume. Si tratta di un libro dedicato a suo padre Giovanni, scomparso nel 2019. Il libro, che uscirà dal 21 marzo, s'intitola "Gli alberi di Giovanni" ed è edito da Rossini.

"Con questo libro ho voluto fare un omaggio, intimo e appassionato, a mio padre racconta. Si tratta dell'amore di un figlio verso suo padre, il più antico sentimento". Zequila, tra l'altro, sarà ospite di RTL 102.5 News, a Trend & Celebrities, lunedì 13 marzo alle 14 (puoi seguire l'intervista in radiovisione canale 233 o 737 di Sky). "Ho voluto ripercorrere la strada dei ricordi e delle emozioni"- svela ancora Zequila - "raccontato la storia di un padre che ha amato più della mia stessa vita". Si tratta di una storia intrisa di ferite, ricordi e sofferenze che si sofferma, soprattutto, sui momenti finali dell’esistenza terrena. "I genitori sono un valore aggiunto nella vita di tutti noi, dobbiamo amarli e rispettarli sempre", ricorda Antonio.